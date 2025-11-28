Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
İzmir
Arabadaki hesap varile uymadı: Çalmak istedi bagaja sığdıramadı

Arabadaki hesap varile uymadı: Çalmak istedi bagaja sığdıramadı

15:2128/11/2025, Cuma
IHA
Sonraki haber
Yaşanan ilginç olay iş yerinin güvenlik kamaralarına yansıdı.
Yaşanan ilginç olay iş yerinin güvenlik kamaralarına yansıdı.

İzmir’in Tire ilçesinde bir marketin önündeki varili gözüne kestiren şahıs, varili lüks aracının bagajına sığdıramayınca bırakıp uzaklaştı. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, Tire’ye bağlı Gökçen Mahallesi’nde yaşandı. Lüks aracıyla bir marketin önüne gelen şahıs, kaldırımda duran reklam varilini gözüne kestirdi. Varili kucaklayarak arabanın bagajına koyan hırsız, bagaj kapağını kapatamayınca yanlış hesap yaptığını anladı. Varili bir türlü bagaja sığdıramayan şahıs, varili yeniden kucaklayarak yol kenarına bırakıp bölgeden uzaklaştı. Yaşanan ilginç olay iş yerinin güvenlik kamaralarına yansıdı. Sabah iş yerine geldiğinde varilin kaldırım yerine yolda olduğunu gören market sahibi Güven Bağrıaçık, güvenlik kamerasını inceledi. Gördüğü manzara karşısında büyük şaşkınlık yaşayan Bağrıaçık, kimliği belirlenemeyen şahsa seslenerek, "İhtiyacı varsa varili kendisine verebilirim. Hatta yerini söylerse daha büyük bir araç temin edip kendim bile götürürüm" dedi.




#varil
#hırsız
#hırsızlık
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Dini ve milli bayramlar 2026 resmi tatil tarihleri