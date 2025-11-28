Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Mardin
Hakkında hapis cezası bulunan firari yakalandı

Hakkında hapis cezası bulunan firari yakalandı

00:0328/11/2025, Cuma
IHA
Sonraki haber
Şahıs işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi. (Foto: Arşiv)
Şahıs işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi. (Foto: Arşiv)

Mardin'de hakkında "Bina içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık" suçundan 10 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde 10 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan firari şahıs yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan paylaşıma göre, Kızıltepe İlçe Emniyet Müdürlüğünce aranan hükümlünün yakalanması için çalışma başlatıldı. Bu kapsamda, hakkında "Bina içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık" suçundan 10 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Şahıs işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.



#Mardin
#Kızıltepe
#Firari
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Fenerbahçe Avrupa Ligi’nde kaçıncı sırada? Kaç puanı var? İşte son durum