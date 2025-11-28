Hakkında hapis cezası bulunan firari yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan paylaşıma göre, Kızıltepe İlçe Emniyet Müdürlüğünce aranan hükümlünün yakalanması için çalışma başlatıldı. Bu kapsamda, hakkında "Bina içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık" suçundan 10 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.