Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Mardin
Park halindeki araca ateş açıldı

Park halindeki araca ateş açıldı

18:3327/11/2025, Perşembe
IHA
Sonraki haber
Güvenlik güçleri olay yerinde inceleme yaptı.
Güvenlik güçleri olay yerinde inceleme yaptı.

Mardin'de Nusaybin ilçesi Nevruz Bulvarı kavşağında, park halindeki bir araca kimliği belirsiz kişi veya kişilerce silahlı saldırı düzenlendi. Olayda ölen ya da yaralanan olmadı.

Mardin’de park halindeki bir araca silahlı saldırı düzenlendi. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, saldırıyı gerçekleştirenlerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Edinilen bilgiye göre, Nusaybin ilçesi 8 Mart ve Devrim mahallelerinin kesiştiği Nevruz Bulvarı kavşağında, park halindeki bir araca kimliği belirsiz kişi veya kişilerce silahlı saldırı düzenlendi. Olay anında araçta kimsenin bulunmaması sayesinde herhangi bir yaralanma yaşanmazken, araçta maddi hasar oluştu. İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.

Güvenlik güçleri olay yerinde inceleme yaparken, saldırıyı gerçekleştiren kişi ya da kişilerin yakalanması için geniş çaplı soruşturma başlatıldı.



#Mardin
#Silah
#Saldırı
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Altın fiyatları yatay seyirde: 27 Kasım gram ve çeyrek altın ne kadar? İslam Memiş’ten 2026 ilk çeyrek uyarısı