Park halindeki araca ateş açıldı

Mardin’de park halindeki bir araca silahlı saldırı düzenlendi. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, saldırıyı gerçekleştirenlerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Edinilen bilgiye göre, Nusaybin ilçesi 8 Mart ve Devrim mahallelerinin kesiştiği Nevruz Bulvarı kavşağında, park halindeki bir araca kimliği belirsiz kişi veya kişilerce silahlı saldırı düzenlendi. Olay anında araçta kimsenin bulunmaması sayesinde herhangi bir yaralanma yaşanmazken, araçta maddi hasar oluştu. İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.

Güvenlik güçleri olay yerinde inceleme yaparken, saldırıyı gerçekleştiren kişi ya da kişilerin yakalanması için geniş çaplı soruşturma başlatıldı.







