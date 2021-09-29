Gündem Arızalanan TIRın kasasındaki göçmenler ormanlık alana kaçtı
SAKARYA

Arızalanan TIR'ın kasasındaki göçmenler ormanlık alana kaçtı

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde arıza nedeniyle yol kenarından duran TIR'ın kasasında bulunan kaçak göçmenler ormanlık alana kaçtı. Yapılan ihbar üzerine polis ekipleri, olay yerine geldi. Çevrede yapılan aramada ise Afganistan uyruklu 10 kaçak göçmen yakalandı. Kaçak göçmenlerin işlemler için İl Göç İdaresi’ne teslim edileceği belirtildi.

Haber Merkezi DHA
Arızalanan TIRın kasasındaki göçmenler ormanlık alana kaçtı
TIR arızalandı, kasasında bulunan göçmenler kaçtı

Olay dün gece, TEM Otoyolu Sapanca Yüzevler mevkisinde meydana geldi. İstanbul istikametine seyir halinde olan TIR arızalanınca sürücüsü yol kenarında durdu.

Bu sırada, Karayolları ekibi yolda önlem almak için TIR’ın arkasına yanaştı. Ancak, TIR’ın kasasında bulunan kaçak göçmenlerin araçtan inerek ormanlık alana gittikleri görüldü.

Karayolları görevlileri o anları cep telefonu kamerasıyla görüntülerken, durumu polise bildirdi. Yapılan ihbar üzerine polis ekipleri, olay yerine geldi. TIR sürücüsünün aracı bırakarak kaçtığı tespit edildi. Çevrede yapılan aramada ise Afganistan uyruklu 10 kaçak göçmen yakalandı. Kaçak göçmenlerin işlemler için İl Göç İdaresi’ne teslim edileceği belirtildi.

Polise çarpıp ateş açtı: Dehşet saçan sürücü 30 dakikalık kovalamaca sonunda yakalandı
GÜNDEM
Polise çarpıp ateş açtı: Dehşet saçan sürücü 30 dakikalık kovalamaca sonunda yakalandı

Yolcu almayana trafikten men
GÜNDEM
Yolcu almayana trafikten men
Abone Ol Google News
Dünyanınen zengin ismi değişti

Dünyanın
en zengin ismi değişti

​Serveti 200 milyar doları aşınca zirveye oturdu.
Türkiyede tek

Türkiye'de tek

Elazığ'da müzede sergileniyor.
Bakan Özer okullardaki devamlılık oranını açıkladı: Yüzde 95’in üzerinde

Sokakta oyun bir başka güzel

Sokakta oyun bir başka güzel

​Bursa BB unutulmaya yüz tutan sokak oyunları çocuklarla buluşturdu.

Gayrimenkul alacaklar bu oyuna dikkat.

41 ayın zirvesinde

41 ayın zirvesinde

​Ekonomik güven eylül ayında yükseldi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.