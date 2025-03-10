Arkasında kim var biliyoruz: İsrail’in müdahalesini isteyenler taşerondur

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Suriye’deki çatışmalara değinen Çelik, şunları söyledi: “Lazkiye’deki terörist saldırıların arkasındakileri biliyoruz. Suriye’de mezhep provokasyonu var. Lazkiye’de ortaya çıkan, Suriye güvenlik güçlerine dönük saldırının Suriye’nin birliğine dönük terörist saldırıdır. Orayı istikrarsızlaştırmak isteyenler çökmüş devlet yapısı istiyor. Mezhep ve etnik provokasyonları kullanılıyor. Birtakım sivil kayıplar yaşandı. Bu saldırı, Esed rejiminin artığı olan, Esed rejimini diriltmek için kullanılan birtakım güçlerdir. Esed’in katliamları Nusayrilere mal edilemez. DEAŞ katliamları da Sünnilere mal edilemez. Terörist teröristtir, bunun meşrebi, etnik kökeni ve mezhebi olmaz. Gerek ülkemizdeki vatandaşların gerek bölgedeki kişilerin mezhep aidiyetleri önemlidir. Bunların hepsi saygıdeğerdir ama siyasal mezhepçilik bir zehirdir.”

“Birileri çıkmışlar, belli grupların korunmasına yönelik uluslararası müdahale talep ediyorlar. Hatta bazıları daha ileri giderek, maalesef ülkemizde de bir kişi tarafından böyle bir provokasyon gerçekleştirildi. Netanyahu’dan sığınma talebinde bulunacaklarını, İsrail’den yardım talebinde bulunacaklarını söylüyorlar. Bunların hepsi net bir provokasyondur. Başka birtakım siyasi emellerin aleti ve aracı olmaktan bir anlam taşımaz. Bunları yakından takip ediyoruz. Bütün bu çağrılar, uluslararası müdahale çağrısı, esasında bu terör eylemini gerçekleştirenlerin arzu ettiği hedefe hizmet etmektedir. Bu terör eylemini yapanlar, İsrail’in buraya müdahalesini sağlamaya çalışmaktadır. Açık ve net bir şekilde söylüyoruz. Kim, hangi grubun korunması için olursa olsun Suriye’de İsrail’in müdahalesini istiyorsa bu büyük bir provokasyon peşindedir ve başka projelerin taşeronu konumundadır.”