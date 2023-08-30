|
Gündem

Arnavut Mahallesi’nde dönüşüm sevinci

6 Şubat depremlerinin ardından İstanbul’da yapıların olası bir depreme dayanıklı hale getirilmesi için çalışmalar sürüyor. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre, Zeytinburnu Arnavut Mahallesi’nde (Merkezefendi Mahallesi Arnavut Mevkii) ilan edilen, deprem açısından riskli alan içerisindeki yapılar kamulaştırılacak.

Neslihan Önder
04:00 . 30/08/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Davullu zurnalı dönüşüm sevinci

Davullu zurnalı dönüşüm sevinci

Kararda, çoğunluğu imar mevzuatına aykırı olan ve afet riski taşıyan yapıların tasfiye edilerek ulaşım ve altyapısıyla birlikte fen ve sanat kurallarına uygun, sağlıklı ve güvenli yaşam alanlarının oluşturulması amacıyla Zeytinburnu Belediye Başkanlığı tarafından acele kamulaştırma yapılacağı belirtildi.


DAVUL ZURNA İLE BOŞALTTILAR

Karar ile 20 yıldır kentsel dönüşümü bekleyen Merkezefendi Mahallesi Arnavut Mevkii’ndeki tüm yapılar kentsel dönüşüm kapsamında yenilenecek. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve Zeytinburnu Belediyesi tarafından ortak yürütülen çalışmalar ile malikler ile anlaşma sağlanmıştı. Binalarda yaşayan vatandaşlar, geçtiğimiz ay veda kahvaltısında bir araya geldi. Hak sahipleri davul zurnalar eşliğinde evlerini teslim etti. Hak sahipleri devletin kira yardımı ile başka konutlara yerleştirildi. Söz konusu bölgede belediyeye teslim edilen yapılarda ise yıkım işlemine geçildi. Buna göre mevcut olan 122 yapıda 334 konut, 106 iş yerinde dönüşüm başladı.


#İstanbul
#Merkezefendi
#kentsel dönüşüm
4 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Hatay usülü Mualle nasıl yapılır? Malzemeleri, yapılışı ve püf noktaları