Arnavut Mahallesi’nde dönüşüm sevinci

Kararda, çoğunluğu imar mevzuatına aykırı olan ve afet riski taşıyan yapıların tasfiye edilerek ulaşım ve altyapısıyla birlikte fen ve sanat kurallarına uygun, sağlıklı ve güvenli yaşam alanlarının oluşturulması amacıyla Zeytinburnu Belediye Başkanlığı tarafından acele kamulaştırma yapılacağı belirtildi.

Karar ile 20 yıldır kentsel dönüşümü bekleyen Merkezefendi Mahallesi Arnavut Mevkii’ndeki tüm yapılar kentsel dönüşüm kapsamında yenilenecek. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve Zeytinburnu Belediyesi tarafından ortak yürütülen çalışmalar ile malikler ile anlaşma sağlanmıştı. Binalarda yaşayan vatandaşlar, geçtiğimiz ay veda kahvaltısında bir araya geldi. Hak sahipleri davul zurnalar eşliğinde evlerini teslim etti. Hak sahipleri devletin kira yardımı ile başka konutlara yerleştirildi. Söz konusu bölgede belediyeye teslim edilen yapılarda ise yıkım işlemine geçildi. Buna göre mevcut olan 122 yapıda 334 konut, 106 iş yerinde dönüşüm başladı.