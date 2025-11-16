Yeni Şafak
Arnavutköy’de çıkan gecekondu yangını ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü

22:2516/11/2025, Pazar
IHA
Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemedi.
Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemedi.

Arnavutköy Taşoluk Mahallesi’nde bir gecekonduda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında can kaybı veya yaralanma yaşanmadı.

Arnavutköy’de bir gecekonduda çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın, Arnavutköy Taşoluk Mahallesi Pırıltı Sokak üzerinde akşam saatlerinde meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın kısa sürede büyüyerek yapının tamamını sardı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Olayda can kaybı ve yaralanma yaşanmazken, gecekondu kullanılamaz hale geldi. Yangın anı ve ekiplerin müdahalesi cep telefonu kamerası ile görüntülendi. Görüntülerde alevlerin yükseldiği, çevredekilerin panikle durumu izlediği ve ekiplerin yangına müdahalesi yer aldı.


#Arnavutköy
#gecekondu
#yangın
