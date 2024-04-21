Arnavutköy'de ele geçirildi: Tam 30 milyon değerinde

İstanbul Arnavutköy'de bir depoya polis ekiplerince yapılan operasyonda, piyasa değeri yaklaşık 30 milyon lira olan çok sayıda sahte parfüm ele geçirildi.

Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleşen operasyonda, dünyaca ünlü markaların etiketleri kullanılarak üretilen ve piyasa değeri yaklaşık 30 milyon TL olan 64 bin dolu parfüm şişesi, 104 bin 250 etiket ve 39 bin 370 boş kutu ele geçirildi. Operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.