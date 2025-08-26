Arnavutköy’de kaybolan Yusuf Bayraktar'ı arama çalışmaları sürüyor

Yeni Şafak
17:3326/08/2025, Salı
DHA
Arnavutköy’de kaybolan 90 yaşındaki Yusuf Bayraktar'ı arama çalışmaları 11'inci gününde sürüyor
İstanbul Arnavutköy'de 15 Ağustos'ta kaybolan 90 yaşındaki Alzheimer hastası Yusuf Bayraktar'ı arama çalışmaları devam ediyor. Bayraktar’ın Arnavutköy Devlet Hastanesinin karşısındaki ormanlık alana giriş yaptığına dair güvenlik kamerası görüntülerine ulaşılması üzerine çalışmalar bu bölgede yoğunlaştırıldı.

Arnavutköy'de yaşayan 90 yaşındaki Alzheimer hastası Yusuf Bayraktar, 15 Ağustos'ta kayboldu. Bayraktar'ın bulunması için AFAD ekipleri ile birlikte sivil toplum kuruluşlarının gönüllü ekiplerinden oluşan grubun çalışmaları, ormanlık alanda 11 gündür devam ediyor. Ekiplerin çalışmaları sırasında, kaybolan Yusuf Bayraktar'ın Arnavutköy Devlet Hastanesi karşısındaki ormanlık alana girdiğini gösteren güvenlik kamerası kayıtlarına ulaşıldı.


Bu gelişme üzerine, ekiplerin çalışmaları bu bölgede yoğunlaştırıldı.


Arama çalışmaları devam ediyor.




#Yusuf Bayraktar
#Arnavutköy
#Kayıp
#İstanbul
