Arnavutluk’ta utanç verici İsrail kararı

Hükümet ayrıca, “İsrail Müttefikleri Vakfı”na katılmasını da kararlaştırırken, bu vakfa katılan 64’üncü hükümet oldu. Sosyalist Parti liderliğindeki Arnavutluk hükümeti, muhalefet partisi Demokrat Parti ile iş birliği yaparak nihayet ortak bir zemin buldu: Her iki parti de soykırımcı İsrail devletinin hizmetinde. Parlamentoda kurulan ve liderliğini Sosyalist Parti’den Romina Kuko ile Demokrat Parti’den Gazmend Bardhi’nin yapacak. Konuya dair bir açıklama yapan Kuko, "Arnavutluk ve İsrail arasındaki uzun süredir devam eden dostluk ve iş birliğinde yeni bir sayfa açan bu anın bir parçası olmak büyük bir onur " dedi. Kuko,"Bu grubun hem iktidardan hem de muhalefetten temsilcileri içermesi ortak ulusal bağlılığımızı ve iki halkımız arasındaki mükemmel ilişkileri yansıtan güçlü bir sembolik anlam taşıyor" şeklinde konuştu. Bardhi ise Arnavutluk ve İsrail arasındaki kalıcı dostlukta yeni bir sayfa açmanın bir onur olduğunu ifade etti.