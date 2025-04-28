Artvin-Ardahan kara yolu tek şeritten ulaşıma açıldı

Dün akşam saatlerinde kara yolunun 31'inci kilometresinde meydana gelen heyelanda, yamaçtan kopan kaya ve toprak parçaları yola sürüklendi.

Gece boyunca toprak ve kaya düşmelerinin zaman zaman devam etmesi nedeniyle Karayolları ekipleri, yolu temizlemek için çalışma yürütemedi.