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Tamir için getirilen cep telefonu bomba gibi patladı

Tamir için getirilen cep telefonu bomba gibi patladı

09:4615/04/2025, Salı
IHA
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İşletme sahibi ve çalışanlar, ilk şoku atlattıktan sonra yanan telefonu kendi imkânlarıyla söndürmeyi başardı.
İşletme sahibi ve çalışanlar, ilk şoku atlattıktan sonra yanan telefonu kendi imkânlarıyla söndürmeyi başardı.

Artvin'in Borçka ilçesinde bir telefon tamircisine bırakılan cep telefonu bomba gibi patladı. İşletme sahibi Sinan Arslan, telefon aniden patlamasıyla neye uğradığına şaşırdı. Arslan ve çalışanlar, ilk şoku atlattıktan sonra yanan telefonu kendi imkânlarıyla söndürmeyi başardı.

Artvin'daki olay, Borçka ilçesinde faaliyet gösteren bir cep telefonu tamircisinde meydana geldi. Arızalı olduğu gerekçesiyle müşterisi tarafından getirilen cep telefonunu tamir etmek üzere çalışma masasına bırakan işletme sahibi Sinan Arslan, telefon aniden patlamasıyla neye uğradığına şaşırdı. Arslan ve çalışanlar, ilk şoku atlattıktan sonra yanan telefonu kendi imkânlarıyla söndürmeyi başardı.

Patlama sonrası açıklama yapan işletme sahibi Sinan Arslan, "Telefonu tamir için getirdiler. Şarja taktık, birazdan açıp bakacaktım. Bir anda patlama oldu. Söndürmeyi başardık ama çok korktuk. Sonradan incelediğimizde bataryanın orijinal olmadığını fark ettik. Bu tür bataryalar ciddi tehlikeye yol açabiliyor" dedi.

Arslan, bu tür olayların sık yaşandığını belirterek vatandaşlara "Piyasada çok sayıda orijinal olmayan, batarya var. Bunlar hem ısınmaya hem de patlamaya yol açabiliyor. Özellikle gece boyunca şarjda bırakmak çok riskli. Her zaman orijinal parça kullanılmalı" uyarısında bulundu.



#Cep telefonu
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