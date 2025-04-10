Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Artvin
Artvin'de gece vakti çıkan yangında ahşap ev küle döndü

Artvin'de gece vakti çıkan yangında ahşap ev küle döndü

13:5610/04/2025, Perşembe
IHA
Sonraki haber
Yangında can kaybı yaşanmaması en büyük teselli olurken, evde maddi hasar meydana geldi.
Yangında can kaybı yaşanmaması en büyük teselli olurken, evde maddi hasar meydana geldi.

Artvin merkeze bağlı Sümbüllü Köyü'nde çıkan yangında iki katlı ahşap ev kullanılamaz hale geldi.

Artvin Sümbüllü köyünde Uğur Coşkun'a ait evde gece saatlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Ahşap yapının kolay tutuşabilir olması nedeniyle alevler kısa sürede evi sardı. Ancak çevre sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen Artvin Belediyesi ve Orman Bölge Müdürlüğü itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi sayesinde yangın kısa sürede kontrol altına alınarak tamamen söndürüldü. Yangınla ilgili inceleme başlatıldığı öğrenildi.



#artvin
#yangın
#sümbüllü
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Hacca gidecekler dikkat! Diyanet İşleri Başkanlığı 2025 Hac organizasyonu için kafile ve uçuş bilgilerini açıkladı