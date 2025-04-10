Artvin'de gece vakti çıkan yangında ahşap ev küle döndü

Artvin Sümbüllü köyünde Uğur Coşkun'a ait evde gece saatlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Ahşap yapının kolay tutuşabilir olması nedeniyle alevler kısa sürede evi sardı. Ancak çevre sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen Artvin Belediyesi ve Orman Bölge Müdürlüğü itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi sayesinde yangın kısa sürede kontrol altına alınarak tamamen söndürüldü. Yangınla ilgili inceleme başlatıldığı öğrenildi.