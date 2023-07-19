Aşırı sıcaklar yeni normal olacak

Türkiye, Afrika üzerinden gelen çöl sıcaklıklarının etkisini önemli ölçüde hissediyor. Yurt genelinde hava sıcaklıkları mevsim normalleri üzerine çıkarken, ikinci sıcaklık dalgası geliyor. Perşembe günü itibariyla başlayacak sıcaklık dalgasının Pazar günü de dahil olmak üzere etkisini sürdüreceği ifade ediliyor.

HAYATI SICAĞA GÖRE DÜZENLEYİN

Ülkemizin yeni sıcak hava dalgası tanımlamalarını kabul etmesi gerektiğini belirten Boğaziçi Üniversitesi İklim Değişikliği ve Politikaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Levent Kurnaz, “Bundan sonra sıcaklıklar 3-8 derece arasında artacak ve bu bizim yeni normalimiz olacak” dedi.

Yaz aylarında havaların sıcak olmasına herkesin alışık olduğunu söyleyen Kurnaz, “Bundan sonra sıcaklıklar 3-8 derece arasında artacak ve bu bizim yeni normalimiz olacak. İstanbul’da sıcaklıklar 38-39 derece olduğunda sıcak hava dalgasının geldiğini söyleyebiliriz. Bundan sonraki süreçlerde büyük şehirlerde normalde 34-35 dereceyi sıcak olarak kabul ederken, şu an 38-39 dereceler normal karşılayacağız. Bundan sonra vatandaşlarımız hayatını buna göre düzenlemeli” diye konuştu. Kurnaz, Eylül ayında dahi sıcaklıkların normalin üzerinde olacağını belirterek, eski yıllara göre sıcaklık değerlerin artışa geçtiğini vurguladı.

KRONİK HASTALAR DİKKAT ETSİN

Özellikle sıcak çarpmasına karşı vatandaşların dikkatli olmasını isteyen Kurnaz, “Saat 11.00- 17.00 arası kapalı alanlarda kalınmasını öneren Kurnaz, “Özellikle kronik hastaların kendisini koruması gerekiyor, zira aşırı sıcak ölümcül olabilir. Bol su tüketmek ve güneş tam tepede olduğunda dikkat edilmesi şart” diye konuştu.

4 gün çok sıcak olacak

Marmara Bölgesi’nde İstanbul başta olmak üzere 4 gün boyunca sıcak havanın etkili olacağını söyleyen Kurmaz, “Çarşamba gününden itibaren hava sıcaklıklarının İstanbul’da 32-35, Edirne’de 38-41, Kırklareli’de 35-39, Tekirdağ’da 33-36, Kocaeli’de 37-39, Sakarya’da 35-37, Yalova’da 31-33 derece civarında seyredeceği tahmin ediliyor” şeklinde konuştu.











