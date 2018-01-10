Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı 2018 şartları açıklandı

Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, askeri öğrenci aday belirleme sınavları ile ilgili önemli açıklamalar yaptı. Sınavla ilgili başvurular yarın başlıyor, sınav tarihi ise 18 Mart. Bakan Canikli, ayrıca 2018 yılında TSK'nın dış kaynaktan acil ihtiyaç için 9 bin 753 subay alacağını duyurdu. ÖSYM ile Milli Savunma Bakanlığımız arasında bir protokol imzalanana protokolle Harp Okullarında ve Astsubay Meslek Yüksekokullarında eğitim ve öğretime zamanında başlayabilmek amacıyla 18 Mart 2018 tarihinde, 81 il merkezinde Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı yapılacak. İşte Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı ile ilgili Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli'nin açıklaması.

"Bu sene Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavı'nda yapılan değişiklik nedeniyle bu yıldan itibaren geçerli olmak üzere Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokullarının öğrenci alım faaliyetlerine yönelik yeni bir düzenleme yapılması ihtiyacı ortaya çıkmıştır. Bu çerçevede ve bu kapsamda, ÖSYM ile Milli Savunma Bakanlığımız arasında bir protokol imzalanmıştır. Bu protokol ile Harp Okullarında ve Astsubay Meslek Yüksekokullarında eğitim ve öğretime zamanında başlayabilmek amacıyla 18 Mart 2018 tarihinde, 81 il merkezinde Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı yapılması planlanmıştır. Yapılacak bu sınav sonrası adaylar, fiziki değerlendirme, fiziki yeterlilik testi ve mülakat sınavlarından oluşan ikinci aşama sınavına çağırılacaktır. Bir başka ifadeyle bu sınav, sadece ikinci aşama sınava çağırılacakların belirlenmesi amacıyla yapılacaktır."

REKLAM

"120 çoktan seçmeli soru sorulacak"

Canikli, ikinci seçim aşamalarında başarılı olan ve olumlu sağlık raporu alan adayların, fiziki yeterlilik testleri ve mülakattan aldıkları puanlar ile üniversite sınavı puanları dikkate alınarak, aday değerlendirme puanının tespit edileceğini ve buna göre asil ve yedek listelerin belirleneceğini söyledi.

İkinci aşama sınav sistemine çağrılacakları belirlemek amacıyla ÖSYM tarafından 18 Mart'ta yapılacak sınavın, temel yeterlilik testi ağırlığında olacağını, Türkçe, temel matematik, sosyal bilgiler ve fen bilgisi konularında toplam 120 çoktan seçmeli soru sorulacağını belirten Canikli, eğitim ve öğretime süresinde başlayabilmek için böyle bir düzenleme yaptıklarını kaydetti.

Sınav başvuralarının yarından başlayarak, 15 Şubat'a kadar devam edeceğini bildiren Canikli, sınav başvurularının ÖSYM tarafından alınacağını ifade etti. Canikli, "Biz, Milli Savunma Bakanlığı ve Milli Savunma Üniversitesi olarak gençlerimize sesleniyoruz. Onları bu şerefli ordunun bir mensubu olmaya, geleceğin komutanı olmaya çağırıyoruz. Gelin bu şerefli ordunun sizler de bir mensubu olmak için başvurunuzu yapın. Kapımız bütün gençlerimize açık. Gelin, tarihi şanlı zaferlerle dolu, dünyanın en güçlü ordularından biri olan TSK'da subay ve astsubay olarak sizler de yerinizi alın." diye konuştu.

REKLAM

"TSK'nın caydırıcılığı arttı"

TSK'nın bölgesinde ve küresel ölçekte dünyanın en güçlü ordularından bir tanesi olduğunu hatırlatan Canikli, özellikle son yıllarda kazandığı birtakım özelliklerin, bu gücünü daha da pekiştirdiğini söyledi.

Canikli, Türkiye'de savunma sanayi ve silah sistemi üretimi alanında kendi kendine yeterlilik oranlarının yükselmiş olmasının ve dünyada çok sınırlı sayıda ülkenin üretebildiği sofistike ürünlerin üretilmesinin TSK'nın caydırıcılık gücünü çok büyük oranda artırdığını vurguladı.

Bu sofistike silah sistemlerinin son derece iyi eğitilmiş, kaliteli, millete ve devlete sonuna kadar bağlı, iyi yetişmiş gençler tarafından kullanılacağına işaret eden Canikli, "Bu çağrımızı gençlerimize yapıyoruz. Bu toprakların, ülkenin, milletin özgürlüğünün sağlanmasında onların da en üst seviyede görev almalarını sağlayacak olan TSK'nın bir mensubu olma imkanını kendilerine sunuyoruz." dedi.

REKLAM

GÜNDEM Milli Savunma Üniversitesi 2018 başvuruları ve şartları belli oldu

"Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanımız açıklayacak"

Canikli, konuşmasının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

"Astsubaylar ve subaylar için tek sınav mı yapılacak?" sorusunu Canikli, "Tek sınav yapılacak. Birinci sınav, yerleştirmede kullanılacak puanları belirleyecek olan sınav değil. Sadece zaman kazanmak amacıyla, ikinci sınava çağrılacak olan adayların seçimi ve belirlenmesi amacıyla kullanılacaktır. İkinci aşamada, birinci sınav sonuçları kullanılmayacaktır." diye yanıtladı.

"Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, meslek yüksekokulu mezunlarına kısa dönem askerliğin gündemde olduğunu söyledi. Bu konu sizin gündeminizde midir?" sorusu üzerine Canikli, Özlü'nün bu konuyla ilgili bir açıklama yapacağını söyledi. Canikli, "Bu konu, Sayın Bakanımızın açıklamasından sonra daha net bir şekilde kamuoyu tarafından öğrenilmiş olacak." dedi.

REKLAM

"Harp okullarına ve astsubay meslek yüksekokullarına başvurular beklenen düzeyde olmadı mı?" sorusuna Canikli, "Başvurularda hiçbir problem yok. Tarihi rekorlar söz konusu. Tarihin en büyük başvuruları yapılmıştır geçtiğimiz yıl. O anlamda herhangi bir problem yok. Tam tersine gençlerimizin, milletimizin bu konudaki teveccühü bizi ziyadesiyle memnun etmektedir." yanıtını verdi.

Canikli, geçen yıl sınavlara müracaatla ilgili yeteri kadar bilgi sahibi olmaya bir çok insanın başvuramama gibi bir durumla karşılaştığını hatırlatarak, bu gibi durumların ortaya çıkmasını engellemek amacıyla bu toplantıyı yaptıklarını kaydetti.

OYNAT 02:25 Binbaşı yemin töreninde 'Dua'yı okudu Şanlıurfa'da eğitimleri tamamlanan sözleşmeli güvenlik korucuları, düzenlenen törenle yemin etti. Jandarma Binbaşı Vakkas Memiş ise, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da zaman zaman okuduğu Arif Nihat Asya'nın "Dua" adlı şiirini okudu.





REKLAM

"FETÖ 15 Temmuz öncesi büyük hakimiyet kurmuştu"

"Harp Okullarında 15 Temmuz öncesinde okumuş olanlara ilişkin yeni bir inceleme söz konusu olabilir mi? Geçmişe yönelik bir eleme çalışması gibi bir düşünce var mı?" sorusu üzerine Canikli, FETÖ'nün, Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokullarına giriş sınavlarında 15 Temmuz öncesi çok büyük bir hakimiyet kurduğunu hatırlattı.

FETÖ'nün kendi kontrolü dışında hiçbir öğrencinin TSK'ya giremeyeceği şekilde bir sistem kurduğunu belirten Canikli, 15 Temmuz öncesi Harp Okullarında okuyanlarla ilgili bir değerlendirmenin yapılmayacağını söyledi.

"Emekli Korgeneral Doğan Temel, Diyarbakır'da 7. Kolordu Komutanlığı görevini yürüttüğü sıralardaki anılarını kitap haline getirdi ve 'F-16 ile UFO kovalamıştık' diyor. Bu konuda ne dersiniz?" sorusu üzerine Canikli, bu konuda bir bilgiye sahip olmadığını kaydetti.

REKLAM

"MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 2019 seçimlerinde partisinin aday göstereyeceğini ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleyebileceklerini ifade etti. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusunu Canikli, "Saygıla karşılıyoruz Sayın Bahçeli'nin bu değerlendirmelerini." diye yanıtladı.