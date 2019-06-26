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Gündem Askerlerin kimi 5 gün, kimi 6 ay kala erken terhis heyecanı yaşadı
KOCAELİ

Askerlerin kimi 5 gün, kimi 6 ay kala erken terhis heyecanı yaşadı

Askerlerin kimi 5 gün, kimi 6 ay kala erken terhis heyecanı yaşadı

Kocaeli’de yeni askerlik sistemi kapsamında 6 ayını dolduran askerlerin kimi 5 gün, kimi de 6 ay önceden erken terhis sevinci yaşadı. Komutanları ve arkadaşları ile vedalaşan askerler, evlerinin yolunu tuttu.

Haber Merkezi IHA
Yeni askerlik sistemi kapsamında terhis oldular.
Yeni askerlik sistemi kapsamında terhis oldular.

TBMM Genel Kurulunda yeni askerlik sistemiyle ilgili kanunun teklifinin kabul edilmesiyle askerliğin 6 aya düşürülmesinin ardından 6 aylık vatani görev süresini dolduran askerler terhis olmaya başladı.

Kocaeli İl Jandarma Komutanlığında vatani görevini yapan ve 6 ayını dolduran askerler, gelen kararla terhis edildi. Son içtimasını veren askerler daha sonra valizlerini topladı. Komutanları ve geride kalan arkadaşlarıyla vedalaşan askerler mutlu bir şekilde birliklerinden dışarı çıktı.

Arkadaşları ve komutanları ile vedalaşan askerler, tezkerelerini alarak evlerine doğru yola çıktı. Askerlerin bir kısmı arkadaşlarından ayrılacağı için hüzün yaşarken, bir kısmı da büyük sevinç yaşadı.

Normal askerlik süresine çok kısa bir süre kalmışken erken terhis alan askerler ise yakınlarına sürpriz yapacaklarını söyledi.

“Aileme haberi vermedim, sürpriz yapacağım”

Aydın’ın Nazilli ilçesinden vatani görevini yapmak için geldiği Kocaeli Jandarma Komutanlığından 1 ay önceden terhis almanın heyecanını yaşadığını söyleyen Muhammet Ali Bolaydın, ailesine sürpriz yapacağını belirterek, şunları söyledi:

  • “11 aydır askerdeyim. Bu yasadan faydalanmamız güzel oldu. Bizim askerliğimiz bitmek üzereydi ama buradan bir gün bile olsa erken çıkışımızın faydası oluyor. Aileme haberi vermedim, sürpriz yapacağım. Sevinip şaşıracaklarına eminim. Şuan içimde bir hüzün de var, mutluluk da var. Duygularım karışık. Arkadaşlarımdan ayrıldığım için bir hüzün de var”

“5 günümüz kalmış olsa da mutluyum”

Kocaeli Jandarma İl Komutanlığındaki vatani görevini erken teşhis ile tamamlayan Atakan Kurt ise, normal terhisine 5 gün kala erken terhis almanın heyecanını yaşadığını ifade ederek, “Mutluyuz, vatani görevimi hakkıyla yerine getirdiğimizi düşünüyorum. Bütün arkadaşlarımız ile birlikte vatani görevimizi yerine getirdik. Komutanlarımız bize karşı olan saygı ve sevgisi ile gösterdikleri disiplinle çok şey kazandık askerlikten. Askerlik yasası sisteme girdiğinde bütün arkadaşlarım gibi ben de heyecanlanmıştım. Her ne kadar 5 günümüz kalmış olsa da mutluyum. Ailemin haberi var durumdan. Onlar da mutlu, dört gözle bekliyorlar” diye konuştu.

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