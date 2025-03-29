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Astsubay İrgi'nin şehadet haberi Sivas'taki baba ocağına ulaştı

Astsubay İrgi'nin şehadet haberi Sivas'taki baba ocağına ulaştı

19:2729/03/2025, Cumartesi
DHA
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Nihat İrgi'nin şehadet haberi sonrası şehit evine Türk bayrakları asıldı.
Nihat İrgi'nin şehadet haberi sonrası şehit evine Türk bayrakları asıldı.

İspanya'daki tatbikatta görevli TCG Kemal Reis gemisinde görev başında rahatsızlanarak şehit olan Elektrik Astsubay Kıdemli Çavuş Nihat İrgi'nin şehadeti Sivas'taki baba ocağına ulaştı. Acı haberin ardından şehidin baba ocağının bulunduğu apartmana Türk bayrakları asıldı. Bekar olan şehidin, İrem ve Gizem isimli iki kardeşi olduğu öğrenildi. Kardeşlerinden İrem İrgi'nin de 6 yıldır Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde görev yaptığı öğrenildi.

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı TCG Kemal Reis gemisinde görev başında rahatsızlanarak şehit olan Elektrik Astsubay Kıdemli Çavuş
Nihat İrgi
'nin (29) acı haberi, Sivas'taki baba ocağına ulaştı.

Arkadaşları hareketsiz halde buldu

Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı bünyesinde Dynamic Marine/Flotex tatbikatı kapsamında Atlantik Okyanusu'nda İspanya'nın kuzeydoğusunda TCG Kemal Reis gemisinde görev yapan Elektrik Astsubay Kıdemli Çavuş Nihat İrgi, vardiya değişimi esnasında kamarasında silah arkadaşları tarafından hareketsiz halde bulundu. Uyandırılmaya çalışılan İrgi, tepki vermeyince sağlık ekiplerine haber verildi. Kalp krizi geçirdiği değerlendirilen Astsubay İrgi, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmayarak şehit oldu. Şehidin acı haberi askeri yetkililerden tarafından Sivas kent merkezinde Mehmet Paşa Mahallesi'nde yaşayan baba Mustafa ve annesi Dilek İrgi'ye ulaştırıldı. Acı haberin ardından şehidin baba ocağının bulunduğu apartmana Türk bayrakları asıldı.

Kardeşi altı yıldır TSK'da görev yapıyor

Bekar olan şehidin, İrem ve Gizem isimli iki kardeşi olduğu öğrenildi. Kardeşlerinden İrem İrgi'nin de 6 yıldır Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde görev yaptığı öğrenildi. Şehidin cenazesinin defin için önümüzdeki günlerde İspanya'dan Sivas'a getirileceği öğrenildi.



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