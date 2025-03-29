Astsubay İrgi'nin şehadet haberi Sivas'taki baba ocağına ulaştı

Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı bünyesinde Dynamic Marine/Flotex tatbikatı kapsamında Atlantik Okyanusu'nda İspanya'nın kuzeydoğusunda TCG Kemal Reis gemisinde görev yapan Elektrik Astsubay Kıdemli Çavuş Nihat İrgi, vardiya değişimi esnasında kamarasında silah arkadaşları tarafından hareketsiz halde bulundu. Uyandırılmaya çalışılan İrgi, tepki vermeyince sağlık ekiplerine haber verildi. Kalp krizi geçirdiği değerlendirilen Astsubay İrgi, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmayarak şehit oldu. Şehidin acı haberi askeri yetkililerden tarafından Sivas kent merkezinde Mehmet Paşa Mahallesi'nde yaşayan baba Mustafa ve annesi Dilek İrgi'ye ulaştırıldı. Acı haberin ardından şehidin baba ocağının bulunduğu apartmana Türk bayrakları asıldı.