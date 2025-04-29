Asya en iyi üniversiteler sıralamasında 4 Türk üniversitesi ilk 100'de

YÖK'ten yapılan açıklamaya göre; uluslararası yükseköğretim derecelendirme kuruluşu THE, 2025 yılı Asya en iyi üniversiteler sıralamasını yayımladı. 35 ülke ve bölgeden toplam 853 üniversitenin araştırma, öğretim, bilgi transferi ve uluslararası görünümleri, 18 farklı kategoride değerlendirilerek yapılan sıralamada 4 Türk üniversitesi ilk 100'e girmeyi başardı.

ODTÜ 72, Sabancı Üniversitesi 74, Koç Üniversitesi 79, İstanbul Teknik Üniversitesi 97'nci sırada yer aldı. Boğaziçi Üniversitesi 123, Bilkent Üniversitesi 158'inci olarak ilk 200'e girdi. Böylece toplam 6 üniversite ilk 200'de kendine yer buldu. 27 üniversite ise ilk 500'e girmeyi başardı.