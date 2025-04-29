Asya en iyi üniversiteler sıralamasında 4 Türk üniversitesi ilk 100'de

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), uluslararası yükseköğretim derecelendirme kuruluşu Times Higher Education'ın (THE) 2025 Asya en iyi üniversiteler sıralamasında 4 Türk üniversitesinin ilk 100'e, 27 üniversitenin ilk 500'e girmeyi başardığını açıkladı.
"DAHA ÜST NOKTALARA ULAŞACAĞIZ"
YÖK Başkanı Erol Özvar, Türk üniversitelerinin özellikle son yıllarda artan başarılarının uluslararası sıralamalara da yansıdığını belirterek bundan memnuniyet duyduklarını ifade etti.
Türk üniversitelerinin potansiyelinin daha da yüksek olduğunu vurgulayan Özvar, "Uluslararasılaşmaya, akademik üretkenliğe ve araştırma kalitesini artırmaya odaklanarak, uluslararası sıralamalarda daha fazla üniversite ile temsil edileceğimize ve daha üst noktalara ulaşacağımıza inanıyorum" dedi.