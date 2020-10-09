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ANKARA

​Ateşkes için 4 şart

Ateşkes için 4 şart

Dağlık Karabağ’da ateşkes için diplomatik çabalar dün Cenevre’de başlatıldı. Halen çatışma sahasında üstünlüğü elinde bulunduran Azerbaycan’ın ateşkes için 4 şartı var: Ermenistan özür dileyecek, Karabağ’ın Azerbaycan toprakları olduğunu ilan edecek, Azerbaycan’ın toprak bütünlüğüne saygılı olduğunu açıklayacak ve geri çekilmek için bir takvim beyan edecek.

Kıymet Sezer Yeni Şafak
İlham Aliyev
İlham Aliyev

Dağlık Karabağ’ı Ermenistan işgalinden kurtarma operasyonunda 12 gün geride kalırken, ateşkes için diplomasi trafiği de dün İsviçre’nin Cenevre kentinde başkadı. Ateşkesi amaçlayan görüşmeler, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Minsk Grubu eşbaşkanları ABD, Rusya ve Fransa’nın temsilcileri nezdinde yapıldı. Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, Cenevre’ye giderek Azerbaycan’ın tutumunu bildirdi. Minsk Grubu’nun ikinci görüşmesinin 12 Ekim’de Moskova’da yapılması bekleniyor.

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Azerbaycan ordusunun Ermenistan işgali altındaki topraklarını geri almak için başlattığı operasyonlar hız kesmeden devam ediyor. Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan güçlerine ait zırhlı araçların, Silahlı İnsansız Hava Aracı (SİHA) ile imha edilme anlarına ilişkin görüntüleri paylaştı.


DÜĞÜMLER ÇÖZÜLEBİLECEK Mİ?

Ateşkes diplomasisi başlatılsa da çözülmeyi bekleyen kritik konular bulunuyor. On yıllardır devam eden Karabağ sorununa çözüm üretemeyen AGİT Minsk Grubu’na yönelik endişeli yaklaşım, bu sorunların başında geliyor. Azerbaycan, çatışmalarda “taraf” durumuna düşen Fransa’nın arabulucu olamayacağına inanıyor. Azerbaycan, Türkiye’nin Karabağ sorununın çözüm sürecine dahil olabileceği çağrısında bulunurken, çatışmaların sona erdirilmesinin ardından Türkiye’nin arabuluculuk sürecinde etkin olarak yer almasını önemsiyor.

Ermenistan ordusu kaçıyor: Askeri araçları ve eşyalarını bıraktılar
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SAHADAKİ GÜC MASAYA

Halen çatışma sahasında üstünlüğü elinde bulunduran Azerbaycan’ın şartları dün Minsk Grubu’na iletildi. Bu şartlar kısa bir süre önce Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından kamuoyuna duyurulmuştu. Azerbaycan, Ermenistan’ın özür dilemesini, Karabağ’ın Azerbaycan toprakları olduğunu ilan etmesini, Azerbaycan’ın toprak bütünlüğüne saygılı olduğunu açıklamasını, işgalci Ermenistan ordusunun geri çekilmesi için bir takvim beyan etmesini istiyor. Ermenistan’ın bu şartları yerine getirmemesi halinde Azerbaycan görüşme yanlısı değil.

MSB'den Ermenistan'a tepki: Savaş suçu işleyen Ermenistan derhal Karabağ'ı boşaltıp hesap vermelidir
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MSB'den Ermenistan'a tepki: Savaş suçu işleyen Ermenistan derhal Karabağ'ı boşaltıp hesap vermelidir
Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından Ermenistan'ın, Karabağ'daki sivilleri hedef saldırılarının görüntülerini paylaştı. Ermenistan'ın savaş suçu işlediği belirtilen paylaşımda, ''Sivillere saldırarak tüm dünyanın gözü önünde savaş suçu işleyen Ermenistan, kendi tarihine bir kara leke daha eklemektedir. Ermenistan işgal ettiği Dağlık Karabağ'ı derhal boşaltmalı ve işlediği insanlık suçlarının hesabını da vermelidir!'' ifadeleri kullanıldı.


TAKVİM ALMALIYIZ

Aliyev, dün yaptığı açıklamada, ateşkesin tek taraflı olmayacağını vurguladı. Aliyev, “İşgal altındaki topraklardan Ermeni askerlerinin çekilmesi ile ilgili bir takvim almalıyız ve bu takvim arabulucu ülkeler - Minsk Grubu eşbaşkanları tarafından onaylanmalıdır. Tek taraflı olarak ateşkes ilan edilemez. Karar iki taraflı olmalı ve sahada uygulanmalıdır” ifadelerini kullandı.

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