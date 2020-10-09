​Ateşkes için 4 şart

Dağlık Karabağ’ı Ermenistan işgalinden kurtarma operasyonunda 12 gün geride kalırken, ateşkes için diplomasi trafiği de dün İsviçre’nin Cenevre kentinde başkadı. Ateşkesi amaçlayan görüşmeler, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Minsk Grubu eşbaşkanları ABD, Rusya ve Fransa’nın temsilcileri nezdinde yapıldı. Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, Cenevre’ye giderek Azerbaycan’ın tutumunu bildirdi. Minsk Grubu’nun ikinci görüşmesinin 12 Ekim’de Moskova’da yapılması bekleniyor.
DÜĞÜMLER ÇÖZÜLEBİLECEK Mİ?
Ateşkes diplomasisi başlatılsa da çözülmeyi bekleyen kritik konular bulunuyor. On yıllardır devam eden Karabağ sorununa çözüm üretemeyen AGİT Minsk Grubu’na yönelik endişeli yaklaşım, bu sorunların başında geliyor. Azerbaycan, çatışmalarda “taraf” durumuna düşen Fransa’nın arabulucu olamayacağına inanıyor. Azerbaycan, Türkiye’nin Karabağ sorununın çözüm sürecine dahil olabileceği çağrısında bulunurken, çatışmaların sona erdirilmesinin ardından Türkiye’nin arabuluculuk sürecinde etkin olarak yer almasını önemsiyor.
SAHADAKİ GÜC MASAYA
Halen çatışma sahasında üstünlüğü elinde bulunduran Azerbaycan’ın şartları dün Minsk Grubu’na iletildi. Bu şartlar kısa bir süre önce Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından kamuoyuna duyurulmuştu. Azerbaycan, Ermenistan’ın özür dilemesini, Karabağ’ın Azerbaycan toprakları olduğunu ilan etmesini, Azerbaycan’ın toprak bütünlüğüne saygılı olduğunu açıklamasını, işgalci Ermenistan ordusunun geri çekilmesi için bir takvim beyan etmesini istiyor. Ermenistan’ın bu şartları yerine getirmemesi halinde Azerbaycan görüşme yanlısı değil.
TAKVİM ALMALIYIZ
Aliyev, dün yaptığı açıklamada, ateşkesin tek taraflı olmayacağını vurguladı. Aliyev, “İşgal altındaki topraklardan Ermeni askerlerinin çekilmesi ile ilgili bir takvim almalıyız ve bu takvim arabulucu ülkeler - Minsk Grubu eşbaşkanları tarafından onaylanmalıdır. Tek taraflı olarak ateşkes ilan edilemez. Karar iki taraflı olmalı ve sahada uygulanmalıdır” ifadelerini kullandı.