Atina savaş istiyor

Ege ve Akdeniz’de gerilimi arttıran Yunanistan’ın tacizlerinin altında Türkiye’yi sıcak bir çatışmaya çekme planı yatıyor. Askeri uzmanlar Atina’nın Türkiye’yi karşılık vermeye zorlayıp uluslararası platformlarda köşeye sıkıştırmaya çalıştığını belirtiyor. Tacizlerin son dönemde hız kazandığına dikkat çeken Müstafi Tümamiral Doç. Dr. Cihat Yaycı, ortada büyük bir komplo olduğunu, ABD ve Avrupa’nın Atina ile birlikte hareket ettiğini vurguladı. Yaycı, “Arka planda kurgulanan oyun büyük. Türkiye sürekli taciz edilecek, kendini korursa da saldırgan durumuna düşürülecek” dedi.

Cihat Yaycı

KARASULARI GÜNDEME GELEBİLİR

Yunanistan’ın bir sonraki adımının Türkiye’nin savaş sebebi olarak gördüğü karasuları arttırmak olabileceğine dikkat çeken Yaycı, şöyle konuştu: “15 Eylül tarihinden sonra Yunanistan’ın her an karasularını arttırmasını bekleyebiliriz. Türkiye’nin bunu kabul etmesi mümkün değil. Gereken cevabı, askeri tedbirlerle vermek durumundayız. Peki verdiğimiz zaman ne olacak? ‘Yunanistan uluslararası hukuktan doğan hakkını kullanıyor. Bu kabul edilemez, Türkiye’yi NATO’dan çıkaralım’ diyecekler.”

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BM’YE ACİL ÇAĞRI YAPILMALI

Türkiye NATO’dan çıkarıldıktan sonra Rum Kesimi ve İsrail’in üye yapılabileceğini kaydeden Yaycı, “Tüm Avrupa Güney Kıbrıs’ı adanın tek hakimi kabul ettiği ve tanıdığı için Kıbrıs’taki varlığımız da tehlikeye girecek. Ayrıca PKK/PYD/YPG’ye müdahale ederken, bunlar ABD’nin müttefiki kabul edildiğinden, Suriye’de NATO’nun müttefikine müdahale etmiş sayılacağız. Testi kırılmadan önlem almamız gerek. Türkiye BM Güvenlik Konseyi’ni acilen toplantıya çağırıp Yunanistan’ın hukuksuzluklarını tek tek anlatmalı” dedi.

YUNANİSTAN İÇİN BULUNMAZ NİMET

Emekli Korgeneral Dr. Erdoğan Karakuş da Yunanistan’ın Türkiye’yi savaşa çekmek istediğini söyledi: “ABD’nin askeri gücünü arkasına alan Yunanistan bölgede savaş istiyor. Bu savaştan istifade ederek Libya ile deniz yetki alanlarının iptal edilmesini, arkasına Batı’yı da alıp Doğu Akdeniz’de tam hakimiyet sağlamak istiyor. Cumhurbaşkanı ‘Bir gece ansızın gelebiliriz’ dedi. ABD, Ukrayna’yla Rusya’yı savaştırıp tüm Batı’nın desteğini arkasına aldı. Yunanistan da istiyor ki Türkiye ile küçük bir çatışma çıksın, tüm Batı destek versin.”

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