Atina’dan geri adım

Avrupa Birliği’nin savunmada ortak tedarik ve kapasite geliştirme amacıyla başlattığı SAFE Programı’na Türkiye’nin dâhil olması konusunda Yunanistan’dan geri adım olarak yorumlanan bir çıkış geldi. Daha önce Türkiye’nin SAFE’e katılımını kesin bir dille reddettiklerini açıklayan Yunanistan’ın Savunma Bakanı Nikos Dendias, bu kez “Türkiye ancak sıkı şartlar altında SAFE’e dâhil olabilir” şeklinde konuştu. Dendias açıklamasında doğrudan Türk savunma sanayiinin seviyesine dikkat çekti.