Atina’dan geri adım

Avrupa Birliği’nin savunmada ortak tedarik ve kapasite geliştirme amacıyla başlattığı SAFE Programı’na Türkiye’nin dâhil olması konusunda Yunanistan’dan geri adım olarak yorumlanan bir çıkış geldi. Daha önce Türkiye’nin SAFE’e katılımını kesin bir dille reddettiklerini açıklayan Yunanistan’ın Savunma Bakanı Nikos Dendias, bu kez “Türkiye ancak sıkı şartlar altında SAFE’e dâhil olabilir” şeklinde konuştu. Dendias açıklamasında doğrudan Türk savunma sanayiinin seviyesine dikkat çekti.
'CASUS BELLİ' BAHANESİ
Açıklama, Atina’nın önceki mutlak ret çizgisinden farklılaşması nedeniyle AB başkentlerinde “Yunanistan pozisyon değiştiriyor mu?” sorusunu gündeme taşıdı. Türkiye, 30 Kasım’da sona erecek program için resmî başvurusunu yapmıştı. Yunanistan’ın itirazına Fransa ve GKRY destek verirken, diğer AB ülkelerinin genel yaklaşımı Türkiye’nin SAFE’e entegrasyonunun AB savunma mimarisine katkı sağlayacağı yönünde. Yunanistan, Ege’de karasularını 12 mile çıkarma kararına Türkiye’nin TBMM’de aldığı 1996 tarihli casus belli (savaş sebebi) kararını gerekçe göstererek karşı çıkıyor. Atina’nın SAFE için öne sürdüğü temel şart bu kararın kaldırılması. Ankara ise bu şartın siyasi baskı üretme aracı olarak kullanıldığını değerlendiriyor.