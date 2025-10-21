Yeni Şafak
AB SAFE için adım atsın

Canberk Doğan
04:00 21/10/2025
G: 21/10/2025, вторник
Yeni Şafak
Avrupa Birliği’nin (AB) savunma alanında ortak tedarik ve kapasite geliştirme amacıyla başlattığı SAFE Programı’na ilişkin Türkiye’nin yaklaşımı net.

Yunanistan’ın Türkiye’nin katılımına karşı olduğu mekanizma ile ilgili kaynaklar, Türkiye’nin katılım arzusundan çok Almanya’nın Türkiye’yi dahil etme çabalarına dikkat çekiyor. AB’nin Türkiye’yi programın içinde görmek istiyorsa buna uygun siyasi ve teknik bir formül geliştirmesi gerektiği vurgulanıyor. Katılım için şartları zorlayacak olanın Türkiye olmayacağını belirten kaynaklar, AB’den adım beklediklerine dikkat çekti.

ZATEN ÇOĞUNA ÜRÜN SATIYORUZ

Kaynaklar, Türkiye’nin Avrupa savunma mimarisinde dışarı kalmak istemediğini ancak kendi savunma sanayii kabiliyetlerini kısıtlayacak bir modele de sıcak bakmadığını belirtiyor. Ankara’ya göre SAFE, AB içinde şekillenen bir mekanizma olarak tasarlandı ve bazı üye ülkeler programın “Tamamen Avrupa içinde kalmasını” savunuyor. Hem AB içindeki savunma projelerine katılımın hem de AB ülkeleriyle ikili tedarik ve teknoloji geliştirme süreçlerinin devam edebileceğini belirten kaynaklar, “SAFE kapsamında ortak alım projeleri olabilir, ancak Türkiye zaten pek çok AB ülkesiyle doğrudan savunma sanayii iş birliği yürütüyor. Bu iki hat birbirini dışlamaz” değerlendirmesini yapıyor.



#SAFE
#Avrupa Birliği
#Savunma Sanayi
