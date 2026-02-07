Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Güngören'de meydana gelen olayda hayatını kaybeden Atlas Çağlayan’ın ailesini ziyaret etti. Aileyi yürütülen soruşturma hakkında bilgilendiren Tunç, sürecin sonuna kadar yakından takip edileceğini vurguladı.
ATLAS ÇAĞLAYAN CİNAYETİ
Güngören Mehmet Nesih Özmen Mahallesi Emek Sokak’ta 14 Ocak günü saat 20.20 sıralarında meydana gelen olayda ’yan bakma’ nedeniyle tartışma çıkmış, tartışma kısa sürede kavgaya dönüşmüştü. Bıçaklı kavgada E.Ç. (15), sustalı olarak tabir edilen bıçakla Atlas Çağlayan’ı (17) yaralamıştı.
Ağır yaralanan Atlas Çağlayan hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmiş, E.Ç. suç aleti bıçak ile yakalanarak gözaltına almıştı. E.Ç. ardından tutuklanarak çocuk kapalı cezaevine gönderilmişti.