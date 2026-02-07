Yeni Şafak
Adalet Bakanı Tunç’tan Atlas Çağlayan’ın ailesine ziyaret: Sonuna kadar takipçisi olacağız

19:387/02/2026, Cumartesi
DHA
Adalet Bakanı Tunç, Güngören'de öldürülen Atlas Çağlayan'ın ailesini ziyaret etti.
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Güngören'de meydana gelen olayda hayatını kaybeden Atlas Çağlayan’ın ailesini ziyaret etti. Aileyi yürütülen soruşturma hakkında bilgilendiren Tunç, sürecin sonuna kadar yakından takip edileceğini vurguladı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Atlas Çağlayan’ın anne ve babasıyla bir araya gelerek aileye taziyelerini iletti.
Ziyaret sırasında, Bakırköy Cumhuriyet Savcılığı tarafından yürütülen soruşturmaya ilişkin aileyi bilgilendiren Tunç, sürecin titizlikle yürütüldüğünü belirtti. Adalet Bakanı Tunç, yargısal sürecin sonuna kadar takipçisi olacaklarını ifade etti.

ATLAS ÇAĞLAYAN CİNAYETİ

Güngören Mehmet Nesih Özmen Mahallesi Emek Sokak’ta 14 Ocak günü saat 20.20 sıralarında meydana gelen olayda ’yan bakma’ nedeniyle tartışma çıkmış, tartışma kısa sürede kavgaya dönüşmüştü. Bıçaklı kavgada E.Ç. (15), sustalı olarak tabir edilen bıçakla Atlas Çağlayan’ı (17) yaralamıştı.

Ağır yaralanan Atlas Çağlayan hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmiş, E.Ç. suç aleti bıçak ile yakalanarak gözaltına almıştı. E.Ç. ardından tutuklanarak çocuk kapalı cezaevine gönderilmişti.



#Atlas Çağlayan
#Yılmaz Tunç
#Güngören
