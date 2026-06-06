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Avcılar'da D-100 Karayolu'nda aydınlatma direğine çarpan otomobil takla attı: 2 yaralı

Avcılar'da D-100 Karayolu'nda aydınlatma direğine çarpan otomobil takla attı: 2 yaralı

15:206/06/2026, Cumartesi
DHA
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Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.
Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Avcılar D-100 Karayolu'nda sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil, orta refüjdeki aydınlatma direğine çarparak takla attı. Güvenlik kamerasına yansıyan kazada otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 12.00 sıralarında Mustafa Kemal Paşa Mahallesi D-100 Karayolu Beylikdüzü istikametinde meydana geldi. Sürücüsünün seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybettiği 34 UJ 501 plakalı otomobil, orta refüje çıktı. Refüjdeki aydınlatma direğine çarpan otomobil, direği sökerek yola devirdikten sonra takla atarak sürüklendi. Yol kenarında ters dönmüş halde durabilen otomobilin sürücüsü ile yanındaki bir kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.







#Avcılar
#D-100 Karayolu
#Beylikdüzü istikameti
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