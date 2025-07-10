Avcılar'da kavga eden şahısları ayırmaya çalışan kadın bayıldı

Olay, dün gece saatlerinde Avcılar ilçesi Tahtakale Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre, cadde üzerinde 2 kişi arasında henüz bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı. 2 şahıs birbirine tekme ve yumruklarla saldırırken, taraflardan birinin yakını olan kadın ise kavgayı ayırmak için araya girdi. Çığlık çığlığa kavgayı ayırmaya çalışan kadın o esnada yardım istemek için yoldan geçen bir motosikletliyi durdurdu. Motosikletli vatandaşlar kavga eden şahısları ayırmaya çalışırken kadın ise sinir krizi geçirerek baygınlık geçirdi. Kadının yere yığılmasına aldırmayan şahıslar ise bir süre daha kavgaya devam etti.