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Avcılar'da kavga eden şahısları ayırmaya çalışan kadın bayıldı

Avcılar'da kavga eden şahısları ayırmaya çalışan kadın bayıldı

12:0610/07/2025, Perşembe
IHA
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Yaşanan o anlar çevredeki bir vatandaşın cep telefonuyla görüntülendi.
Yaşanan o anlar çevredeki bir vatandaşın cep telefonuyla görüntülendi.

İstanbul'un Avcılar ilçesinde 2 kişi arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tekme ve yumruklu kavgada 1 kadın ortada kaldı. Kavgayı ayırmaya çalışan kadın sinir krizi geçirerek yere yığılırken taraflar ise kavgaya devam etti.

Olay, dün gece saatlerinde Avcılar ilçesi Tahtakale Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre, cadde üzerinde 2 kişi arasında henüz bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı. 2 şahıs birbirine tekme ve yumruklarla saldırırken, taraflardan birinin yakını olan kadın ise kavgayı ayırmak için araya girdi. Çığlık çığlığa kavgayı ayırmaya çalışan kadın o esnada yardım istemek için yoldan geçen bir motosikletliyi durdurdu. Motosikletli vatandaşlar kavga eden şahısları ayırmaya çalışırken kadın ise sinir krizi geçirerek baygınlık geçirdi. Kadının yere yığılmasına aldırmayan şahıslar ise bir süre daha kavgaya devam etti.



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