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Avcılar'da korkutan yangın: Tekstil fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı

Avcılar'da 4 katlı tekstil atölyesinde yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın tüm binayı sararken, binanın önünde park halinde bulunan iki araç da yandı. Yangında dumandan etkilenen iki kişi hastaneye kaldırıldı. Tekstil fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı.

21:04 - 27/02/2024 Salı
Güncelleme: 23:17 - 27/02/2024 Salı
DHA
Tekstil atölyesindeki yangın kontrol altına alındı.
Tekstil atölyesindeki yangın kontrol altına alındı.

Cihangir Mahallesi Fulya Sokak'ta faaliyet gösteren tekstil fabrikasında akşam henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye aracının yanı sıra polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı, fabrikanın bitişiğindeki binalar tedbir amacıyla boşaltıldı.

Yangında yoğun dumandan etkilenen kişilere bölgeye gönderilen ambulanslarda müdahale edildi.Fabrika yakınında bulunan ve alev alan iki araca da itfaiye ekibi müdahalede bulundu.

Yangın sırasında fabrikanın kapalı olduğu, içeride kimsenin olmadığı belirtildi.

İtfaiyenin 70 araç ve 187 personel ile AFAD'ın 4 araç ve 14 personelle müdahale ettiği yangın kontrol altına alındı, soğutma çalışmaları devam ediyor. Öte yandan, dumandan etkilenen 2 kişi çevre hastanelere sevk edildi.




#Yangın
#Avcılar
#Tekstil
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