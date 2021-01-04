Gündem Avrupa Birliği ile diplomatik trafik
ANKARA

​Avrupa Birliği ile diplomatik trafik

Avrupa Birliği ile diplomatik trafik

Türkiye, 1 Ocak itibariyle Portekiz’in dönem başkanlığını yapacağı AB ile diplomatik temasları yoğunlaştırıyor. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu 7-8 Ocak’ta İspanya’yı ziyaret edecek. Bu ay sonunda AB Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ile AB Komisyon Başkanı Ursula von der Leyen’in Türkiye’ye gelmesi bekleniyor.

Kıymet Sezer Yeni Şafak
Avrupa Birliği
Avrupa Birliği

Yeni yılın ilk ayı AB ile diplomasi trafiğine sahne olacak. 1 Ocak itibariyle Portekiz’in AB Konseyi dönem başkanlığını devralmasının ardından Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, davet üzerine 7-8 Ocak’ta İspanya’yı ziyaret edecek. 5 Ocak’ta İrlanda Dışişleri ve Savunma Bakanı Simon Coveney Türkiye’ye gelecek, Belçika Dışişleri Bakanı Sophie Wilmes da ocak ayında Türkiye’yi ziyaret edecek. Ay sonuna doğru AB Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ile AB Komisyon Başkanı Ursula von der Leyen’in Türkiye’yi ziyaret etmesi bekleniyor. Ziyaret öncesi Bakan Çavuşoğlu, Borell ile bir araya gelecek.

Mevlüt Çavuşoğlu

TÜRKİYE UMUTLU

AB ile önemli bir gündem de 18 Mart’ta Göç Mutabakatının güncellenmesi ve vize serbestisi olacak. Göç mutabakatında verdiği sözleri tutan Türkiye, AB’nin de sözlerini tutmasını bekliyor. 3+3 milyar avroluk AB finansman desteğinin önümüzdeki süreçte artarak devam etmesini ve anlaşmada yer alan vize serbestisi, gümrük birliğinin güncellenmesi konularında AB nezdinde adım atılması ilişkilerin önünün açılmasında önemli görülüyor. Bu doğrultuda Ankara, Portekiz’in dönem başkanlığından umutlu. Türkiye, bu dönemde de demokratikleşme reform sürecinin olumlu etkilerini görmeyi bekliyor.

Josep Borrell

DİYALOĞA DAYALI YENİ SAYFA

AB ile ilişkilerde yeni bir sayfa açma temennisi doğrultusunda diyaloğu önceleyen Türkiye, Doğu Akdeniz’de gerginliklerin dindirilmesi ve sorunların adaletli çözümü için Çok Taraflı Doğu Akdeniz Konferansı teklifinde bulunmuştu. Avrupa Konseyi’nin de gündemine aldığı Konferansın toplanması sürecinin de hızlanması bekleniyor. Yine Fransa ile ilişkilerin normalleşmesi konusunda üzerinde çalışılan yol haritasında da karşılıklı adımlar atılmaya başlanacak.

Joe Biden

Dikkatler 20 Ocak’ta

  • 2021’nin ilk ayında, Türkiye kadar küresel arenada da dikkatler, Biden’ın ABD Başkanlığı görevine başlayacağı 20 Ocak’a çevrilmiş durumda. Avrupa Konseyi 11 Aralık zirvesinde, Türkiye’ye yönelik yaptırım taleplerini geri çevirse de, ilerleyen süreçte yeniden gündeme gelip gelmeyeceği konusunda bildiriye ABD ile eş güdüm halinde olunacağı maddesini eklemişti. Biden yönetimi ile Türkiye arasında henüz bir diyalog kurulmadı. Ancak yaptırımlara karşı sorunların çözümünü amaçlayan ortak komisyon konusunda görüşmeler başladı. Komisyonun kurulması, iki ülke ilişkilerinin olumlu ilerleyişinde önemli bir gelişme olacak.

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TEB Genel Müdürü Ümit Leblebici’den 2020 – 2021 değerlendirmesi

Geride bıraktığımız yılda, herkesin öngörülerinin çok ötesinde, sınırları zorlayan bir salgın süreci ile karşı karşıya kaldık. Fakat bu tür durumlarda önemli olan organize olma kabiliyetidir, biz bu açıdan oldukça yetkin bir insan kaynağına sahibiz. Her şeyden önce çalışanlarımızın ve müşterilerimiz sağlığını korumaya özen göstererek ülkemizin içinden geçtiği bu zor dönemde işimizi en iyi şekilde yapmaya çalıştık.
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Balık tutmak için seçtiği yer yüzünden başına gelmeyen kalmadı: Önce intihar ediyor sandılar sonra hırsız

Antalya’da 30 metrelik falezlerin ucunda bir genci gören yabancı ve yerleşik turistler, kişinin intihara teşebbüs ettiğini düşünüp polise haber verdi. Balık tutmak için falezlere çıktığını belirten genç adam falezlerden yürüyerek indiği sahilde denize girmeye başlayınca, turistler derin bir oh çekti. Tekrar sahile gidip giyinmek isteyen genç adam, şaşırıp turistin eşyalarına yönelince turistle arasında kovalamaca yaşandı.
Karagümrük-Trabzonspor maçında tartışılan pozisyon
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Karagümrük-Trabzonspor maçında tartışılan pozisyon

Karagümrük ile Trabzonspor arasında oynanan Süper Lig maçında konuk ekibin Ekuban ile bulduğu gol ofsayt gerekçesiyle iptal edildi. Karagümrük kalecisi Viviano'nun yediği golden sonra itirazda bulunmadığı pozisyonda VAR hakemi Halil Umut Meler'in Ali Palabıyık'a, 'kalecinin görüş açısı kapanıyor' uyarısında bulunduğu ve bu uyarı sonrasında Palabıyık'ın pozisyonu tekrar izleyip golü iptal ettiği belirtildi.

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