​Avrupa Birliği ile diplomatik trafik

Yeni yılın ilk ayı AB ile diplomasi trafiğine sahne olacak. 1 Ocak itibariyle Portekiz’in AB Konseyi dönem başkanlığını devralmasının ardından Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, davet üzerine 7-8 Ocak’ta İspanya’yı ziyaret edecek. 5 Ocak’ta İrlanda Dışişleri ve Savunma Bakanı Simon Coveney Türkiye’ye gelecek, Belçika Dışişleri Bakanı Sophie Wilmes da ocak ayında Türkiye’yi ziyaret edecek. Ay sonuna doğru AB Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ile AB Komisyon Başkanı Ursula von der Leyen’in Türkiye’yi ziyaret etmesi bekleniyor. Ziyaret öncesi Bakan Çavuşoğlu, Borell ile bir araya gelecek.

Mevlüt Çavuşoğlu

TÜRKİYE UMUTLU

AB ile önemli bir gündem de 18 Mart’ta Göç Mutabakatının güncellenmesi ve vize serbestisi olacak. Göç mutabakatında verdiği sözleri tutan Türkiye, AB’nin de sözlerini tutmasını bekliyor. 3+3 milyar avroluk AB finansman desteğinin önümüzdeki süreçte artarak devam etmesini ve anlaşmada yer alan vize serbestisi, gümrük birliğinin güncellenmesi konularında AB nezdinde adım atılması ilişkilerin önünün açılmasında önemli görülüyor. Bu doğrultuda Ankara, Portekiz’in dönem başkanlığından umutlu. Türkiye, bu dönemde de demokratikleşme reform sürecinin olumlu etkilerini görmeyi bekliyor.

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Josep Borrell

DİYALOĞA DAYALI YENİ SAYFA

AB ile ilişkilerde yeni bir sayfa açma temennisi doğrultusunda diyaloğu önceleyen Türkiye, Doğu Akdeniz’de gerginliklerin dindirilmesi ve sorunların adaletli çözümü için Çok Taraflı Doğu Akdeniz Konferansı teklifinde bulunmuştu. Avrupa Konseyi’nin de gündemine aldığı Konferansın toplanması sürecinin de hızlanması bekleniyor. Yine Fransa ile ilişkilerin normalleşmesi konusunda üzerinde çalışılan yol haritasında da karşılıklı adımlar atılmaya başlanacak.

Joe Biden

Dikkatler 20 Ocak’ta

2021’nin ilk ayında, Türkiye kadar küresel arenada da dikkatler, Biden’ın ABD Başkanlığı görevine başlayacağı 20 Ocak’a çevrilmiş durumda. Avrupa Konseyi 11 Aralık zirvesinde, Türkiye’ye yönelik yaptırım taleplerini geri çevirse de, ilerleyen süreçte yeniden gündeme gelip gelmeyeceği konusunda bildiriye ABD ile eş güdüm halinde olunacağı maddesini eklemişti. Biden yönetimi ile Türkiye arasında henüz bir diyalog kurulmadı. Ancak yaptırımlara karşı sorunların çözümünü amaçlayan ortak komisyon konusunda görüşmeler başladı. Komisyonun kurulması, iki ülke ilişkilerinin olumlu ilerleyişinde önemli bir gelişme olacak.

DÜNYA AB'den Türkiye'ye mesaj: AB, tutması umuduyla Türkiye'ye elini uzatmaktadır