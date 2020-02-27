Gündem Avrupaya açılan sınır kapılarında alarm Koronavirüse karşı önlemler artırıldı
EDİRNE

Avrupa'ya açılan sınır kapılarında alarm: Koronavirüse karşı önlemler artırıldı

Edirne'nin Yunanistan ve Bulgaristan'a açılan sınır kapılarında, coronavirüs önlemleri kapsamında görevlilere maske ve eldiven dağıtıldı. Sınır Kapılarında İl Sağlık Müdürlüğü Bulaşıcı Hastalıklarla Mücadele birimi de aktif hale getirildi, UMKE ekipleri görevlendirildi. Görevli personel, maske ve eldiven takarak işlemleri yürütüyor.

Haber Merkezi AA DHA
Türkiye sınırına gelen herkesin tek tek ateşi ölçülüyor.
Türkiye sınırına gelen herkesin tek tek ateşi ölçülüyor.

Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan ve her geçen gün daha fazla ülkeye yayılan koronavirüsn (Kovid-19) nedeniyle İçişleri Bakanı Süleyman Soylu imzasıyla 81 il valilikleri, İl Emniyet Müdürlükleri, İl Jandarma Komutanlıkları, İl Göç Müdürlükleri ile hudut sınır kapılarına gönderilen, "Hudut kapılarında alınması gereken tedbirler" ile ilgili genelge kapsamında, Pazarkule, İpsala, Hamzabeyli ve Kapıkule sınır kapılarında da önlemler alındı.

Sınır personeli eldiven ve maskesiz çalışmıyor.

Sınırda koronavirüs alarmı: Önlemler en üst düzeyde
FOTOĞRAF 10
Title
Çin'den dünyaya yayılan koronavirüs salgını devam ederken, İran'da da ölümlerin yaşanması üzerine Türkiye, bu ülke ile sınır kapılarını kapatarak, sıkı önlemler aldı.
Title
Türkiye, doğu sınırlarında önlemleri en üst seviyeye çıkarırken, Edirne'den Yunanistan ve Bulgaristan'a açılan Pazarkule, İpsala, Kapıkule, Hamzabeyli sınır kapılarında da koronavirüs önlemleri alındı.
Title
Gümrük kapılarındaki görevli personellere maske ve eldivenler dağıtıldı. Sınır kapılarındaki önlemler kapsamında Edirne İl Sağlık Müdürlüğü Bulaşıcı Hastalıklarla Mücadele birimi de aktif hale getirildi. UMKE ekiplerinin de sınır kapılarında önlem aldığı görüldü.
Title
Türkiye'nin batı komşularından Yunanistan'ın Selanik kentinde İtalya'ya gidip dönen bir kadında koronavirüs görülüp, karantinaya alınırken, Bulgaristan'da ise virüse rastlanmadı.
Title
Edirne'den Yunanistan'a açılan Pazarkule Sınır Kapısı'nda gümrük ve polis görevlileri, Türkiye'ye giriş yapan araçları tek tek kontrolden geçiriyor.
Title
Görevliler, araçlardaki yolculara bir hastalıkları olup olmadığını sorduktan sonra işlemlerini yapıyor.
Title
Edirne'deki sınır kapılarında tüm önlemlerin alındığını belirten yetkililer, şüpheli bir vakaya rastlanılmadığını söyledi.
Title
Olası bir olumsuzluğa karşı Edirne Sultan 1'inci Murat Devlet Hastanesi 'referans hastane' olarak belirlenerek, tedbirler alındı.
Title
Title
Sınırda koronavirüs alarmı: Önlemler en üst düzeyde
Edirne'nin Yunanistan ve Bulgaristan'a açılan sınır kapılarında, koronavirüs önlemleri kapsamında görevlilere maske ve eldiven dağıtıldı. Sınır Kapılarında İl Sağlık Müdürlüğü Bulaşıcı Hastalıklarla Mücadele birimi de aktif hale getirildi, UMKE ekipleri görevlendirildi.

Dezenfeksiyonun yapıldığı sınır kapılarında personel, maske ve eldiven takarak işlemleri yürütüyor. Günde yaklaşık 16 bin yolcunun giriş çıkış yaptığı sınır kapıları sık sık dezenfekte ediliyor. Sınır kapılarında UMKE ekipleri de tedbir amacıyla bekletiliyor. Virüs görülen ülkelere son bir ayda seyahat geçmişi bulunan kişiler, UMKE ekiplerine sevk ediliyor.

Diyanet İşleri Başkanlığı: Geçici olarak yeni umre kaydı alınmayacak
GÜNDEM
Diyanet İşleri Başkanlığı: Geçici olarak yeni umre kaydı alınmayacak

Sınır personeli maske ve eldiven takarak işlem yapıyor.

Kontrolden geçmeden Türkiye'ye giremiyorlar

  • Virüsün Yunanistan'ın Selanik kentinde de görülmesi üzerine UMKE ekipleri, özellikle Pazarkule Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye giriş yapan yolcuların ateşini ölçüyor. Yetkililer koronavirüs vakalarının görüldüğü ülkelerden Türkiye'ye gelen yolcuların, sağlık kontrolünden geçtikten sonra ülkeye giriş yaptıklarını belirtti.

İran'da koronavirüsten 4 kişi daha öldü
DÜNYA
İran'da koronavirüsten 4 kişi daha öldü

Türkiye'de vaka yok

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından, dünyada Kovid-19 salgınının devam ettiğini hatırlatarak, Çin dışında, Yunanistan ve Bahreyn de dahil 36 ülkede hastalığın görüldüğünü söylemişti. Türkiye'de henüz vakaya rastlanmadığını ancak bunun rastlanmayacağı anlamına gelmediğini belirten Koca, tüm çabalarının virüsün ülkeye girişinin önlenmesine yönelik olduğunun altını çizmişti.
Yolsuzluk soruşturması başkana uzandı

Yolsuzluk soruşturması
başkana uzandı

​Vefa Salman ve yardımcısı görevden uzaklaştırıldı.
İrandakiüst düzey yetkili de yakalandı

İran'daki
üst düzey yetkili de yakalandı

​Ülkede koronavirüs hızla yayılmaya devam ediyor.
Derbinin faturası belli oldu

Derbinin
faturası belli oldu

​Fenerbahçe'den 3 isme men cezası çıktı.
Küresel ısınma <br>çocukların gündeminde

Küresel ısınma
çocukların gündeminde

​Kaptan Pengu ve Arkadaşları: Mandalina'nın Günlüğü yarın vizyona giriyor.
Türkiye'yi<br>Masonlar yönetti

Türkiye'yi
Masonlar yönetti

​Adnan Menderes'in sözleri Mason cemaatinin durumunu özetledi.
Belirli bir <br>noktaya geldik

Belirli bir
noktaya geldik

Bakan Akar'dan hava sahası açıklaması.
İdlib'de<br>gelişmeler lehimize

İdlib'de
gelişmeler lehimize

​Cumhurbaşkanı, siyaset akademisinin ilk dersinde konuştu.
Külliye'de kritik görüşme

Külliye'de kritik görüşme

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli'yi kabul etti.
Görünmeden düşmanı tespit ediyor

Görünmeden düşmanı tespit ediyor

​ASELSAN tarafından üretilen sistem TSK'nın gücüne güç katıyor.
Geçici olarak<br>kayıt alınmayacak

Geçici olarak
kayıt alınmayacak

Diyanet İşleri Başkanlığından umre ziyareti açıklaması.
Sektöre desteğimiz<br>devam ediyor

Sektöre desteğimiz
devam ediyor

​Ziraat Katılım Genel Müdürü Özdemir, açıklamalarda bulundu.
Balayında ses kaydını internete vermişler

Balayında ses kaydını internete vermişler

​TSK'ya sızan FETÖ'cülerden skandal itiraflar.
Süre dolduğunda<br>TSK görevini yerine getirecek

Süre dolduğunda
TSK görevini yerine getirecek

​AK Parti Sözcüsü Çelik, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Minik savaşçı

Minik savaşçı

Koronavirüsten iki hafta sonra kurtuldu.
8 firmayla ilgili şikayet geldi<br>

8 firmayla ilgili şikayet geldi

Bakan Pekcan'dan maske fiyatlarındaki artışa ilişkin açıklama.
18 kişi gözlem altında

18 kişi gözlem altında

Gürbulak Sınır Kapısında koronavirüs ile ilgili önemli açıklama.
Mayıs ayına <br>kadar ücretsiz

Mayıs ayına
kadar ücretsiz

THY'den iptal edilen seferlerle ilgili bilet iadesi açıklaması.
Katılım sigortacılığı hayatın her alanına dokunuyor
Ekonomi

Katılım sigortacılığı hayatın her alanına dokunuyor

Katılım Emeklilik Genel Müdürü Ayhan Sincek, “Katılım esaslı BES ve katılım sigortacılığında farklı ürün çeşitliliğimizle hayatın her alanına dokunuyoruz. Eğitimden sağlığa katılımcılarımızın ihtiyaç duydukları her yerde yanlarında olduğumuzu gösterebilmenin mutluluğunu yaşıyoruz” dedi.
Çin ABD tarım ürünlerine getirdiği kısıtlamaları kaldırıyor
Ekonomi

Çin ABD tarım ürünlerine getirdiği kısıtlamaları kaldırıyor

ABD Tarım Bakanlığı, Birinci Faz Ekonomi ve Ticaret Anlaşması kapsamında, kümes hayvanları, patates ve hayvan yemi gibi ürünlerin de aralarında olduğu ABD'nin tarımsal ürünlerine yönelik ithalat kısıtlamalarının Çin tarafından kaldırılmaya başlandığını duyurdu.
İklim değişikliğinin etkilediği alanlardaki konutlar boşaltılacak
Ekonomi

İklim değişikliğinin etkilediği alanlardaki konutlar boşaltılacak

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Türkiye'de iklim değişikliğinin neden olduğu sel ve taşkın felaketlerinin etkilerinin hissedildiği alanlardaki konutların boşaltılacağını ve buralarda yaşayan vatandaşları rezerv konutlara taşıyacaklarını bildirdi. Bakan Kurum'un verdiği bilgiye göre, Karadeniz Bölgesi İklim Değişikliği Eylem Planı kapsamında yapılan çalışmalarda 9 bin 43 binanın risk altında olduğu tespit edildi. Bu kapsamda diğer bölgelerde de devam eden risk tespit çalışmalarında ilk etapta Karadeniz bölgesinde risk altında bulunan binalar yıkılarak, buradaki vatandaşlar yapılacak 15 bin konuta taşınacak.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.