Ay Yıldız’da NATO toplantısı: Karargah kapılarını ilk kez açtı

Milli Savunma Bakanlığı’nın (MSB) haftalık bilgilendirme toplantısı, Ay Yıldız Müşterek Karargahı’nda yapıldı. MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri ve Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, TSK’nın terörle mücadelesine ve sınırları korumaya, karada, denizde ve havada devam ettiğini vurgulayarak “Bu kapsamda geçtiğimiz hafta içerisinde 7 PKK’lı terörist teslim olmuş, operasyon bölgelerinde mağara, sığınak ve barınak ile mayın ve el yapımı patlayıcı tespit ve imha çalışmalarına devam edilmiştir” dedi.