TSK'nın yeni güç üssü: Ay Yıldız Müşterek Karargâhı tüm dünyaya örnek olacak

MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri ve Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, Ay Yıldız Müşterek Karargahı'nda düzenlenen haftalık basın bilgilendirme toplantısında konuştu.

Aktürk, Ay Yıldız Müşterek Karargah Projesi ile Bakanlık, Genelkurmay Başkanlığı, Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıklarının aynı yerleşkede bir araya getirilerek müşterek harekat anlayışının daha da güçlendirilmesinin hedeflendiğini söyledi.

Yerleşkenin Türk bayrağından ilham alınarak tasarlandığını ifade eden Aktürk, özgün mimarisi, akıllı bina konsepti, çevre dostu yapısı ve ileri teknoloji altyapısıyla Türk Silahlı Kuvvetlerinin bugün ve gelecekteki ihtiyaçlarını en üst düzeyde karşılayacak şekilde inşa edildiğini belirtti.

Projenin Siber güvenlikten balistik korumaya, KBRN tehditlerine karşı alınan tedbirlerden ileri mühendislik çözümlerine kadar en gelişmiş teknolojilerle donatıldığını ifade eden Aktürk, şunları kaydetti:

"Çelik Kubbe anlayışıyla desteklenen güvenlik tedbirleri sayesinde dünyanın örnek askeri karargahlarından biri olacaktır. Böylece Ay Yıldız Müşterek Karargahı, Bakanlığımızın kurumsal bütünleşmesini güçlendiren, Türk Silahlı Kuvvetlerimizin müşterek harekat kabiliyetini ileri seviyeye taşıyan ve Türkiye Yüzyılı hedefleri doğrultusunda savunma alanındaki vizyonumuzu somutlaştıran stratejik bir merkez niteliği kazanacaktır."

NATO

Tuğamiral Aktürk, dünyanın sayılı büyüklükteki karargahlarından biri olan Ay Yıldız Müşterek Karargahında 7-8 Temmuz'da Ankara'da gerçekleştirilecek NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında, konuk Savunma Bakanları ve NATO üst düzey temsilcilerine resepsiyon verileceğini belirtti.

Zirvenin önemine değinen Aktürk, şöyle devam etti:

"Ülkemizde yapılacak NATO Zirvesi'nin İttifakın kolektif savunmaya olan sarsılmaz bağlılığını teyit edeceği, değişen güvenlik ortamına uyumunu ve ortak caydırıcılık anlayışını güçlendireceği, geleceğe dönük stratejik yönelimine yön vereceği önemli bir platform olmasının yanı sıra Türkiye'nin uluslararası güvenlik mimarisindeki konumunu ve İttifak içerisindeki stratejik rolünü bir kez daha ortaya koyacak. Bu kapsamda zirveyi, NATO'nun değişen güvenlik ortamına uyum sağlama iradesinin somut şekilde ortaya konulacağı ve İttifakın geleceğine ilişkin ortak yaklaşımın şekillendirileceği önemli bir dönüm noktası olarak değerlendiriyoruz. Zirve kapsamında düzenlenecek 'Savunma Sanayii Forumu'nun ise savunma yatırımlarının artırılması, transatlantik savunma sanayii iş birliğinin geliştirilmesi ve bu suretle İttifakın savunma ile caydırıcılık kapasitesinin daha da güçlendirilmesine katkı sağlamasını bekliyoruz."

Aktürk, Türk Silahlı Kuvvetlerinin, milli güvenliği teminat altına alırken uluslararası görevler ve işbirlikleriyle bölgesel, küresel barış ile istikrara katkı sunmayı sürdürdüğünü ifade etti.

Kalıcı barış ve istikrarın önündeki en büyük engel İsrail

Orta Doğu'daki son gelişmelere de değinen Aktürk, bölgede kalıcı barış ve istikrarın tesisi önündeki en büyük engelin İsrail olduğunu vurguladı.

Aktürk, İsrail'in, Lübnan ile varılan mutabakata rağmen bölgedeki saldırılarını sürdürmeye, ayrıca Kuneytra ve Dera'da Suriye'nin egemenliği ile halkının can ve mal güvenliğini hiçe sayan saldırılar gerçekleştirmeye devam ettiğini söyledi.

Tuğamiral Aktürk, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Uluslararası Adalet Divanında soykırım işlemek suçundan yargılanmakta olan İsrail Hükümeti ile Uluslararası Ceza Mahkemesi tarafından haklarında tutuklama emri verilmiş olan liderlerinin, 1915 olaylarıyla ilgili kabul ettikleri siyasi karar suçlarını örtme çabasından başka bir şey değildir. Bu çerçevede İsrail'in, bölgedeki bu yayılmacı, istikrarsızlaştırıcı ve kışkırtıcı politikalarının son bulması için uluslararası toplumun İsrail'in politikalarına karşı daha kararlı bir tutum sergilemesi ve somut adımlar atması gerektiğini vurguluyor, ayrıca, ABD ile İran arasında sürdürülen müzakerelerde ilgili tarafların sağduyulu ve sorumlu bir tutum sergilemesinin, bölgede kalıcı barış ve istikrara ulaşılması yolunda önemini bir kez daha yineliyoruz."

Terörle mücadele denizde havada ve karada devam edecek

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) terörle mücadelesine ve sınırları korumaya, karada, denizde ve havada devam ettiğini vurgulayan Aktürk, şunları kaydetti:

"Bu kapsamda geçtiğimiz hafta içerisinde 7 PKK'lı terörist teslim olmuş, operasyon bölgelerinde mağara, sığınak ve barınak ile mayın ve el yapımı patlayıcı tespit ve imha çalışmalarına devam edilmiştir. 7 gün 24 saat esasıyla en üst seviyede güvenliğin tesis edildiği hudutlarımızda, son bir haftada yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 4'ü terör örgütü mensubu olmak üzere 331 şahıs yakalanmış, 844 şahıs ise hududu geçemeden engellenmiştir. Böylelikle, 1 Ocak'tan bugüne kadar hudutlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 5 bin 299, hududu geçemeden engellenen kişi sayısı da 40 bin 134 olmuştur. Ayrıca, Hakkari hudut hattında yapılan arama-tarama faaliyetlerinde 513 kilogram uyuşturucu madde ele geçirilmiştir."

Eğitim ve tatbikat faaliyetleri

Tuğamiral Aktürk, TSK'nın, yüksek hazırlık seviyesini muhafaza etmek amacıyla eğitim ve tatbikat faaliyetlerini de kesintisiz olarak sürdürdüğünü ifade etti.

Bu kapsamda 22 Haziran-3 Temmuz tarihleri arasında Konya'da "Türkiye-Azerbaycan-Mısır Üçlü Kartal Tatbikatı"nın düzenlendiğini belirten Aktürk, şu bilgileri paylaştı:

"Romanya Deniz Kuvvetlerine ait CAm. August Roman tarafından 23 Haziran-9 Temmuz tarihleri arasında Gölcük'e, 'Belçika Deniz Kuvvetleri Gününe İştirak' görevi çerçevesinde TCG Burgazada tarafından 1-6 Temmuz tarih aralığında Belçika'ya liman ziyaretleri yapılmaktadır. 3-12 Temmuz tarihleri arasında, İtalya Deniz Kuvvetlerine ait Federico Martinengo tarafından Aksaz'a, 'ABD'nin 250'nci Kuruluş Yıl Dönümü' etkinlikleri kapsamında TCG Oruçreis tarafından New York/ABD'ye, Deniz Görev Grubu faaliyetlerine destek ve Somali'ye lojistik nakliyat görevi kapsamında TCG Göksu, TCG Gelibolu ve TCG Sancaktar tarafından Cibuti'ye, Bangladeş Deniz Kuvvetlerine ait Sangram tarafından Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Görev Gücü (UNIFIL) görevi kapsamında Mersin'e, Fransa Deniz Kuvvetlerine ait Guepratte tarafından NATO Daimi Deniz Görev Grubu-2 (SNMG-2) kapsamında Alanya'ya liman ziyaretleri gerçekleştirilecektir. 29 Haziran'da başlayan ve ülkemizde düzenlenen, 'Türkiye-Macaristan Hava Kuvvetleri 1'inci Karargah Görüşmeleri' yarın sona erecek, NEXUS ACE kapsamında muharip uçaklarımız ve NATO AWACS uçağının katılımıyla 3 Temmuz'da eğitim uçuşu yapılacaktır."

Venezuela'da meydana gelen depremler

TSK tarafından insani yardım faaliyetlerine yurt içinde ve dışında ilgili bakanlık ve kurumlarla tam bir koordinasyon içerisinde destek verildiğini belirten Aktürk, şu ifadeleri kullandı:

"Venezuela'da meydana gelen depremlerin ardından, 27 Haziran'da Hava Kuvvetlerimize ait 2 adet A400M uçağıyla yardım faaliyetlerine destek sağlamak maksadıyla bölgeye ulaşan TSK İnsani Yardım Tugay Komutanlığına bağlı Doğal Afetler Arama Kurtarma (DAK) timlerimiz ile AFAD personeli arama kurtarma çalışmalarına devam etmektedir. Bu vesileyle, depremden etkilenen Venezuela halkına başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyoruz."

Savunma sanayi

Tuğamiral Zeki Aktürk, TSK'nın modern ve etkin savunma gücünün, yerli ve milli savunma sanayisi ile güçlendirilmeye devam ettiğini söyledi.

Bu kapsamda muhtelif miktarda Kara Kuvvetleri Komutanlığınca, Genel Maksat Helikopteri Gökbey ile Hava Kuvvetleri Komutanlığınca, ALP-300G Alçak İrtifa Radar Sistemi'nin muayene ve kabul faaliyetlerinin tamamlandığını belirten Aktürk, şunları kaydetti:

"Makine ve Kimya Endüstrisi (MKE) Anonim Şirketimiz tarafından, 30 Haziran'da, 24 ülke ataşesi ile sivil ve resmi temsilcilerin katıldığı, kamikaze ve sürü dron saldırısı ile sabit kanatlı İHA tehditlerine yönelik TOLGA Yakın Hava Savunma Sistemi’nin atışlı test ve tanıtım faaliyeti başarıyla icra edilmiş, muhtelif adet ve çapta silah ve mühimmatın teslimatı tamamlanmıştır. Bu vesileyle Makine ve Kimya Endüstrisi Anonim Şirketimizin kuruluş yıl dönümünü bir kez daha kutluyoruz. Yine ASELSAN tarafından muhtelif miktarda; ARTNET 100-G Taktik Haberleşme Sistemi Deniz Kuvvetleri Komutanlığımıza, Hisar A Füze Fırlatma Sistemi (MLS), KARETTA 560 Anti-Jam Küresel Konumlama Uydu Sistemi (GNSS), Hassas Güdüm Kiti (HGK-84), İHTAR İhasavar Sistemi ile ARTcom 9681 Hava Telsizi Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza teslim edilmiştir."

Personel temin faaliyetleri

Aktürk, öğrenci ve personel temin faaliyetlerine de planlara uygun şekilde devam edildiğini belirterek, "Yapılan planlamalara uygun şekilde yürütülen personel ve askeri öğrenci alım/temin işlemleri kapsamında, 14 Temmuz'da başlayacak Milli Savunma Üniversitesi '2026 Yılı Askeri Öğrenci Temini Seçim Aşaması Faaliyetleri' 7 Ağustos'a kadar devam edecek, seçim aşamalarına katılacak adaylar 15 Temmuz-31 Ağustos tarihleri arasında Kredi Yurtlar Kurumunun belirlemiş olduğu yurtlardan istifade edebilecektir." ifadelerini kullandı.

2026 yılı ikinci altı ayı için bedelli askerlik tutarına ilişkin bilgilendirmenin Hazine ve Maliye Bakanlığınca "Mali ve Sosyal Haklar" genelgesi yayınlandıktan sonra yapılacağını belirten Aktürk, "Sonuç olarak Bakanlığımız ve Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, ülkemizin huzur ve güvenliği için gece gündüz demeden çalışmaya, sahip olduğu güçlü imkan-kabiliyetleri ve nitelikli personeliyle üstlenmiş olduğu her türlü görevi başarıyla yerine getirmeye devam edecektir." şeklinde konuştu.







