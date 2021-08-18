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SİNOP

Ayancıklı afetzede: Derenin başındaki tomruklar köprüyü tıkadı felaketimiz oldu

Sinop'un Ayancık ilçesinde sel afetini yaşayan vatandaşlar yenisafak.com'dan Taha Hüseyin Karagöz'e konuştu. Eski muhtar Erdoğan Özdemir afete bölge esnafı tarafından 'yakın' olduğu gerekçesiyle dere kenarına konumlandırılan tomruk deposunun neden olduğunu belirterek "O tomruklar gelip köprüyü kapattı felaketimiz oldu" diye konuştu. Sanayi esnafı Özkan Yüresev de "İlk yürüyüş köprüsü olmasa tomruklar aşağıda toplansa çok daha büyük kayıp olurdu. Ayancık haritadan silinirdi. Burada taşıp sanayiyi bastı" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Ayancıklı afetzede: Derenin başındaki tomruklar köprüyü tıkadı felaketimiz oldu
Sinop Ayancık

Karadeniz'de sel felaketinin yaşandığı şehirlerden biri olan Sinop'ta, işletme depolarında bulunan binlerce ton tomruk, sel sularıyla sürüklenmiş, yıkıma neden olmuştu.

İLÇE SAKİNLERİ YENİ ŞAFAK'A KONUŞTU

Sinop'un Ayancık ilçesinde sel afetine şahit olan vatandaşlar, Yeni Şafak'tan Taha Hüseyin Karagöz'e felakete ve tomrukların neden olduğu yıkıma ilişkin açıklamalarda bulundu.

Ayancıklı afetzede: Derenin başındaki tomruklar köprüyü tıkadı felaketimiz oldu
OYNAT 02:57
Ayancıklı afetzede: Derenin başındaki tomruklar köprüyü tıkadı felaketimiz oldu
Sinop'un Ayancık ilçesinde sel afetini yaşayan vatandaşlar yenisafak.com'dan Taha Hüseyin Karagöz'e konuştu. Eski muhtar Erdoğan Özdemir afete tomruk deposunun neden olduğunu belirterek 'O tomruklar gelip köprüyü kapattı felaketimiz oldu' diye konuştu. Sanayi esnafı Özkan Yüresev de 'İlk yürüyüş köprüsü olmasa tomruklar aşağıda toplansa çok daha büyük kayıp olurdu. Ayancık haritadan silinirdi. Burada taşıp sanayiyi bastı' ifadelerini kullandı.

"FELAKETİMİZ OLDU"

Eski muhtar Erdoğan Özdemir, afete bölge esnafı tarafından 'yakın' olduğu gerekçesiyle dere kenarına konumlandırılan tomruk deposunun neden olduğunu ifade ederek, "O tomruklar gelip köprüyü kapattı felaketimiz oldu" diye konuştu.

"AYANCIK HARİTADAN SİLİNİRDİ"

Bir başka ilçe sakini, esnaf Özkan Yüresev ise, "İlk yürüyüş köprüsü olmasa tomruklar aşağıda toplansa çok daha büyük kayıp olurdu. Burada taşıp sanayiyi bastı. Ayancık haritadan silinirdi" dedi.

Tomruklar denizi örtü gibi kapladı: Kimsenin almasına izin verilmiyor
FOTOĞRAF 6
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Sinop’un Ayancık ve Türkeli ilçelerinde meydana gelen şiddetli yağış dev ağaç kütlelerini de yerinden kaldırdı. Yüz kilonun üstünde olan dev tomruklar suların etkisiyle çevreye büyük zarar verdi. Yağışların durması ile birlikte tomruklar Karadeniz’de birikmeye başladı.
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Biriken dev tomrukları Karadeniz’i adeta örtü gibi kapladı. Devlete ait olan bu tomrukları kimsenin almasına izin verilmiyor. Ekipler ise tomrukları denizden çıkarmak için yoğun mücadele ediyor. Arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği tomrukların arasından kimi zaman cesetler çıkıyor.
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Sinop’un Sarıkum mevkilisinde çiftçilik yapan bir vatandaş, Sel aldı götürdü. Bu tomruklar da sahile geldi. Ölü varsa biz de buradan takip ediyoruz. Tomrukların da altında ölü buldular. Şu anda tomrukları topluyorlar. Çöp ,odun, tomruk her şey var sahilde. Keşke böyle bir şey yaşanmasaydı dedi.
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Bir diğer vatandaş ise, Bizler buradan taşıma, ulaştırma işlemine bakıyoruz. Arama-kurtarma ekibi ile birlikte cenazeyi taşıdık. Ölü var mı diye bakıyoruz. Geziyoruz sahilleri. Tüp, tahta, buzdolabı, ceset, hayvan ölüleri çıkıyor. Bir sürü can kaybı var diye konuştu.
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Karadeniz ’tomruk deniz’ oldu
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Karadeniz ’tomruk deniz’ oldu
Tomruklar denizi örtü gibi kapladı: Kimsenin almasına izin verilmiyor
Sinop'ta meydana gelen sel felaketinde tomruklar önüne ne kattıysa götürdü. Suların etkisiyle Karadeniz'e dökülen tomruklar adete denizi örtü gibi kapladı.

Sular altındaki Ayancık'ta selin yol açtığı tahribat havadan görüntülendi
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Bölgede etkili olan şiddetli yağış nedeniyle ilçenin ortasından geçen Ayancık Çayı üzerindeki iki köprü yıkıldı.
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İlçe merkezindeki birçok ev, iş yeri ve araç sular altında kaldı.
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Ayancık Çayı'nın kenarında yer alan ve sular altında kalan Ayancık Sanayi Sitesi'nde 6 iş yeri yıkıldı.
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Selin yol açtığı tahribat drone ile havadan görüntülendi.
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Bölgeye gönderilen çok sayıda iş makinesi çalışma yapıyor. İlçeye su ve elektrik verilemiyor.
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, ilçede helikopterle incelemelerini sürdürüyor.
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Babaçay Mahallesi'nde mahsur kalan vatandaşlar helikopterle Ayancık Devlet Hastanesi bahçesine getiriliyor.
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Sağlık sorunları olanlar Sinop Atatürk Devlet Hastanesine ambulanslarla sevk ediliyor.
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Diğer vatandaşlar ise yakınlarının, yanına ya da Kredi ve Yurtlar Kurumuna ait yurtlara yerleştiriliyor.
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Sular altındaki Ayancık'ta selin yol açtığı tahribat havadan görüntülendi
Sinop'un Ayancık ilçesinde selin yol açtığı tahribat drone ile havadan görüntülendi. Ayancık Çayı üzerindeki iki köprü yıkıldı. İlçe merkezindeki birçok ev, iş yeri ve araç sular altında kaldı.
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