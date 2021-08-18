Ayancıklı afetzede: Derenin başındaki tomruklar köprüyü tıkadı felaketimiz oldu
Sinop'un Ayancık ilçesinde sel afetini yaşayan vatandaşlar yenisafak.com'dan Taha Hüseyin Karagöz'e konuştu. Eski muhtar Erdoğan Özdemir afete bölge esnafı tarafından 'yakın' olduğu gerekçesiyle dere kenarına konumlandırılan tomruk deposunun neden olduğunu belirterek "O tomruklar gelip köprüyü kapattı felaketimiz oldu" diye konuştu. Sanayi esnafı Özkan Yüresev de "İlk yürüyüş köprüsü olmasa tomruklar aşağıda toplansa çok daha büyük kayıp olurdu. Ayancık haritadan silinirdi. Burada taşıp sanayiyi bastı" ifadelerini kullandı.
Eski muhtar Erdoğan Özdemir, afete bölge esnafı tarafından 'yakın' olduğu gerekçesiyle dere kenarına konumlandırılan tomruk deposunun neden olduğunu ifade ederek, "O tomruklar gelip köprüyü kapattı felaketimiz oldu" diye konuştu.
"AYANCIK HARİTADAN SİLİNİRDİ"
Bir başka ilçe sakini, esnaf Özkan Yüresev ise, "İlk yürüyüş köprüsü olmasa tomruklar aşağıda toplansa çok daha büyük kayıp olurdu. Burada taşıp sanayiyi bastı. Ayancık haritadan silinirdi" dedi.