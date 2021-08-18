Karadeniz'de sel felaketinin yaşandığı şehirlerden biri olan Sinop'ta, işletme depolarında bulunan binlerce ton tomruk, sel sularıyla sürüklenmiş, yıkıma neden olmuştu.

İLÇE SAKİNLERİ YENİ ŞAFAK'A KONUŞTU

Sinop'un Ayancık ilçesinde sel afetine şahit olan vatandaşlar, Yeni Şafak'tan Taha Hüseyin Karagöz'e felakete ve tomrukların neden olduğu yıkıma ilişkin açıklamalarda bulundu.

OYNAT 02:57 Ayancıklı afetzede: Derenin başındaki tomruklar köprüyü tıkadı felaketimiz oldu Sinop'un Ayancık ilçesinde sel afetini yaşayan vatandaşlar yenisafak.com'dan Taha Hüseyin Karagöz'e konuştu. Eski muhtar Erdoğan Özdemir afete tomruk deposunun neden olduğunu belirterek 'O tomruklar gelip köprüyü kapattı felaketimiz oldu' diye konuştu. Sanayi esnafı Özkan Yüresev de 'İlk yürüyüş köprüsü olmasa tomruklar aşağıda toplansa çok daha büyük kayıp olurdu. Ayancık haritadan silinirdi. Burada taşıp sanayiyi bastı' ifadelerini kullandı.

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"FELAKETİMİZ OLDU"

Eski muhtar Erdoğan Özdemir, afete bölge esnafı tarafından 'yakın' olduğu gerekçesiyle dere kenarına konumlandırılan tomruk deposunun neden olduğunu ifade ederek, "O tomruklar gelip köprüyü kapattı felaketimiz oldu" diye konuştu.

"AYANCIK HARİTADAN SİLİNİRDİ"

Bir başka ilçe sakini, esnaf Özkan Yüresev ise, "İlk yürüyüş köprüsü olmasa tomruklar aşağıda toplansa çok daha büyük kayıp olurdu. Burada taşıp sanayiyi bastı. Ayancık haritadan silinirdi" dedi.

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FOTOĞRAF 6 Sinop’un Ayancık ve Türkeli ilçelerinde meydana gelen şiddetli yağış dev ağaç kütlelerini de yerinden kaldırdı. Yüz kilonun üstünde olan dev tomruklar suların etkisiyle çevreye büyük zarar verdi. Yağışların durması ile birlikte tomruklar Karadeniz’de birikmeye başladı. Biriken dev tomrukları Karadeniz’i adeta örtü gibi kapladı. Devlete ait olan bu tomrukları kimsenin almasına izin verilmiyor. Ekipler ise tomrukları denizden çıkarmak için yoğun mücadele ediyor. Arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği tomrukların arasından kimi zaman cesetler çıkıyor. Sinop’un Sarıkum mevkilisinde çiftçilik yapan bir vatandaş, Sel aldı götürdü. Bu tomruklar da sahile geldi. Ölü varsa biz de buradan takip ediyoruz. Tomrukların da altında ölü buldular. Şu anda tomrukları topluyorlar. Çöp ,odun, tomruk her şey var sahilde. Keşke böyle bir şey yaşanmasaydı dedi. Bir diğer vatandaş ise, Bizler buradan taşıma, ulaştırma işlemine bakıyoruz. Arama-kurtarma ekibi ile birlikte cenazeyi taşıdık. Ölü var mı diye bakıyoruz. Geziyoruz sahilleri. Tüp, tahta, buzdolabı, ceset, hayvan ölüleri çıkıyor. Bir sürü can kaybı var diye konuştu. Karadeniz ’tomruk deniz’ oldu Karadeniz ’tomruk deniz’ oldu Tomruklar denizi örtü gibi kapladı: Kimsenin almasına izin verilmiyor Sinop'ta meydana gelen sel felaketinde tomruklar önüne ne kattıysa götürdü. Suların etkisiyle Karadeniz'e dökülen tomruklar adete denizi örtü gibi kapladı.

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