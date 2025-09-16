Ayı kabusları oldu: Babasının yüzünü parçalamıştı oğlunun parmağı koptu

Taşkesti beldesine bağlı Yeyendere köyünde yaşayan Ertan Kan, 27 Temmuz'da köydeki fındık bahçesine gittiğinde ayı ve yavruları ile karşılaştı. Kan, tarlada karşılaştığı boz ayının saldırısına uğradı.

Boz ayı, saldırdığı Kan'ın parmağını koparırken, vücudunun çeşitli yerlerini de ısırarak ve pençeleriyle yaraladı. Kan, ihbarla olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından sevk edildiği İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 12 gün süren tedavi sürecinin ardından taburcu edildi. Hastaneden çıktıktan sonra köyüne geri dönen Kan, korkudan köydeki tarlasına gidemezken; çocukları da köyde görülen ayılar nedeniyle evin dışına çıkamayacak hale geldi. Ertan Kan'ın babası Ahmet Kan'ın da 20 yıl önce köyde bir ayının saldırısına uğradığı, gözünün parçalandığı ve felç kaldığı ortaya çıktı.

KORKU DOLU ANLARI ANLATTI

Ertan Kan, su salmak için tarlaya gittiğinde ayı ile karşılaştığını belirterek, "Ayı ile karşı karşıya geldik. Benim korkmaya da kaçmaya da fırsatım olmadı. Ayı iki adımda zaten benim yanıma geldi. Vurarak yıkıp, altına, dört ayağının arasına çekti beni. 20 yıl önce ayı babamın yüzünü parçalamıştı. Ben o yüzden bilinçli olduğum için elimle yüzümü kapattım, 'yüzüm parçalanmasın' diye. Çünkü ilk çıplak yerlerden tutuyor, diye biliyorduk. O anda zaten kolumdan kaptı. O sıra sol tarafım komple felç gibi hiç his kalmadı, beynim uyuştu. Sonra ben kendime göre bir çare aramaya başladım. 'Altımda bir şey sopa falan bir şey bulabilir miyim' diye. Otların içinde küçük, bir metre veya iki metre hortum parçası elime geçti. Buradan elimin yanından ağzına soktum. O sırada beni bıraktı. Birkaç adım atıp yavruya baktı. Yavru gelmeyince tekrar geri döndü ve ikincide parmağımı kopardı, ayaklarımı ısırdı. Kurtulduktan sonra orman yoluna çıktım. Oradan küçük küçük adımlarla ilerledim. Bir ara telefonum çekti. Acil kodu geldi bana. Ben oraya basarak 112 ile konuştum, durumumu izah ettim" diye konuştu.

"HİÇ DIŞARI ÇIKAMIYORLAR ARTIK"

Çocuklarının ayı korkusundan dışarıya çıkamadığını belirten Kan, "Babam benden biraz daha yukarıda, ormanlık alanda ayı ile karşı karşıya gelmiş. Köpekler saldırınca ayı da babama saldırmış. Tek gözünü çıkarmıştı. Ağzının içi komple yaraydı. Onun durumu benden daha ağırdı. Sonra felç geçirdi, 5 yıl daha yaşadı, sonra vefat etti. Bağ, bahçeye gidemiyoruz, sebzemizi toplayamıyoruz, patatesimizi toplayamıyoruz. Fındık budamaya gidemiyoruz. Köylü çok kötü şu an. Tabii ki şikayetçi olduk. Ayıları devlet ya toplayacak ya da köylüye vurma izni çıkaracaklar. Yoksa bu şekilde köylü ektiği ürünü geri alamayacak. Şu an benim çocuklarım bile köyde durmak istemiyorlar. Hiç dışarı çıkamıyorlar artık. Evdeki tuvalete dahi gidemiyor çocuklar şu an. Beni yaralı gördükleri için ayı camdan girecek diye. O psikolojide şu anda hepsi" dedi.





"BİZİ KİM KURTARACAK"

Şerafettin Özkan (63) ise şunları söyledi:

"Su işleri için tarlaya gitmiştim. Dönerken ayıyı gördüm. Ayı beni görünce iki ayağının üzerine kalktı. Ondan sonra ben kaçtım. Giderken de iki ayı daha gördüm. Şu an bağ, bahçeye korkudan gidemiyoruz. Gidecekseniz de 5-6 kişi, birden gideceksiniz. Yetkililer, bunları yakalasınlar ya da vurma izni versinler bize. Başka türlü hakkından gelemiyoruz. Bizim patatesimiz var, fındığımız var. Fındık almaya gideceği ama tarlalara giremiyoruz. Gitsem bir ayıya denk geleceğim, bir şey olacak. Bizi kim kurtaracak ondan sonra?"



