Artvin’de ayı saldırısına uğrayan şahıs yaşadığı dehşet anlarını anlattı: Harabe evde boğuştuk

Yalvaç, yolun hemen yanında bulunan boş bir eve sığınmak istedi ama ayı peşini bırakmadı.
İlçeye bağlı Köprücü köyünde önceki gün ayı saldırısına uğrayan ve çeşitli yerlerinden yaralanan Cafer Yalvaç, tedavi gördüğü Artvin Devlet Hastanesi’nden taburcu oldu.
Çay sezonunda Erzurum’un Şenkaya ilçesinden Artvin’in Kemalpaşa ilçesine gelerek çay yarıcılığı yapan Cafer Yalvaç (65) Köprücü köyünde yeğenine misafirliğe giderken ayının saldırısına uğradı.
Köyde tek başına yolda yürürken çıkan ayı ile boğuşan Yalvaç, yolun hemen yanında bulunan boş bir eve sığınmak istedi ama ayı peşini bırakmadı. Ayı ile boğuşan adam ayak, kol ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı.