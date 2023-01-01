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Artvin’de ayı saldırısına uğrayan şahıs yaşadığı dehşet anlarını anlattı: Harabe evde boğuştuk

Artvin’in Kemalpaşa ilçesinde ayının saldırdığı bir kişi yaralandı. Karşılaştığı ayı ile uzun süre boğuşan ve bunun sonucunda yaralanan şahıs yaşadığı korku dolu anları anlattı.

10:02 . 19/09/2023 Salı
IHA
Yalvaç, yolun hemen yanında bulunan boş bir eve sığınmak istedi ama ayı peşini bırakmadı.

Yalvaç, yolun hemen yanında bulunan boş bir eve sığınmak istedi ama ayı peşini bırakmadı.

İlçeye bağlı Köprücü köyünde önceki gün ayı saldırısına uğrayan ve çeşitli yerlerinden yaralanan Cafer Yalvaç, tedavi gördüğü Artvin Devlet Hastanesi’nden taburcu oldu.

Çay sezonunda Erzurum’un Şenkaya ilçesinden Artvin’in Kemalpaşa ilçesine gelerek çay yarıcılığı yapan Cafer Yalvaç (65) Köprücü köyünde yeğenine misafirliğe giderken ayının saldırısına uğradı.

Köyde tek başına yolda yürürken çıkan ayı ile boğuşan Yalvaç, yolun hemen yanında bulunan boş bir eve sığınmak istedi ama ayı peşini bırakmadı. Ayı ile boğuşan adam ayak, kol ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı.

İki gün süren tedavisinin ardından taburcu oldu

Şans eseri ayı kendisini bırakıp kaçarken, telefonla yakınlarından yardım istedi. Ambulansla Hopa Devlet Hastanesine götürülen Yalvaç, buradaki ilk müdahalenin ardından Artvin Devlet Hastanesine sevk edilerek iki gün süren tedavisinin ardından taburcu oldu.

'Gözlerimi hastanede açtım'

Yaşadığı o dehşet anları anlatan Cafer Yalvaç
“Kemalpaşa’da yeğenimin yanına misafirliğe giderken ayı ile karşılaştım. Ayı bir anda peşime takıldı. Bende kaçmaya çalıştım ama çok yakındı. Harabe bir ev vardı oraya saklanayım derken o da peşime geldi. Orda boğuştuk, beni yaraladı ayağımdan, bacağımdan, kolumdan. Ondan sonrada nasıl olduysa bıraktı gitti. Gözlerimi hastanede açtım”
dedi.

’Ayı bana saldırdı acele yetişin’

Olayı haber alır almaz aracıyla köye giden Yalvaç’ın arkadaşı Şerafettin Çelik ise "Arabama çay yükledim buradan yukarı geçtik. 50-100 metre yukarıda ayıyla karşılaştık. Ayı bizi görünce kendini çaydan aşağı attı. Biz de yolumuza devam ettik kaçtı diye. 10 dakika sonra bir arkadaşımızdan telefon geldi. ’Ayı bana saldırdı acele yetişin’ diye. Biz de çayları attık, hemen olay yerine gittik. Vatandaş kanlar içinde duruyordu. Bizden sonra ayı buraya iniyor vatandaş da buradan yukarı yaya geliyor. Ayı ile karşılaşınca panikliyor o anda. Bu kapıyı zorluyor, orayı açamayınca şu kapıyı açıyor. Kendisini buradan içeri atıyor ayı da peşine takılıyor. İçeride boğuşuyorlar vatandaşı darbeliyor sonrasında ayı çekip gidiyor” diye konuştu.

Yalvaç’ın yakını Ersin Canpolat ise "Burada çay yarıcılığı yapıyorum. Eniştem yola yukarı doğru gelirken ayı ile karşılaşmış. Telefonla bizi aradı. Bizde apar topar çayı boşalttık gittik ki eniştem burada uzanmış şekilde gördük. Kalp hastası zaten görünce şok oldum. Çok kötü oldum. Kendi imkânlarımızla aracımıza koyduk ambulansa teslim ettik” ifadelerini kullandı.

Eskişehir'de bozayı ve yavrusunun eğlenceli oyunu kameraya yansıdı
Eskişehir'de bozayı ve yavrusunun eğlenceli oyunu kameraya yansıdı

Eskişehir'de anne bozayı ve yavrusunun eğlenceli oyunu görüntülendi. Kuş gözlemciliği yapan orman yüksek mühendisi Emir Özay, yaban hayatını da kamerası ile kayda alıyor. Özay, ormanlık alanda bir bozayı ve yavrusunu da görüntüledi. Görüntülerde, yavrunun annesiyle oyun oynadığı anlar ve ardından bölgeden uzaklaşmaları yer alıyor. Özay, yaptığı açıklamada, bozayıların Kara Avcılığı Kanunu, Bern ve CITES sözleşmeleriyle korunan türler arasında olduğunu söyledi. Bu hayvanların boylarının 180-250 santimetre, ağırlıklarının ise 150-250 kilogram olduğunu belirten Emir Özay, bazı erkek bozayıların nadiren de olsa 300-400 kilograma kadar ulaşabildiklerini kaydetti.

Bartın'da ayı saldırısı kameraya yansıdı
Bartın'da ayı saldırısı kameraya yansıdı

Bartın'da takıldığı tellerden kurtulan ayı, o sırada kendisini görüntüleyen vatandaşlara saldırdı. Bartın'ın Ulus ilçesi Çubuklu köyü yolu bölgesinde meydana gelen olayda, ormanlık alandaki tellere takılan ayıyı gören vatandaşlar, durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Jandarma tarafından Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerine haber verilmesinin ardından vatandaşlar ekiplerin gelmesini beklemeye başladı. Bu sırada da ayıyı görüntülemeye başladı. Çıkan seslerden iyice ürken ayı bulunduğu yerden kurtularak vatandaşlara doğru koşmaya başladı. Ayı daha sonra yönünü değiştirerek ormanlık alanda gözlerden kayboldu. Ayının vatandaşların üzerine koştuğu an, cep telefonu kamerasıyla an be an kaydedildi.

Trabzon'da arı kovanlarına ayı saldırısı kamerada
Trabzon'da arı kovanlarına ayı saldırısı kamerada

Trabzon'un Sürmene İlçesi'nde, Belediye Başkan Yardımcısı İbrahim Sedef'in evinin bahçesindeki arı kovanlarına bir süredir musallat olan ayı bu kez kameraya yakalandı. Evinin bahçesindeki arı kovanlarına bir süre önce saldıran ayıların 30 kadar kovanı parçalayarak balları yemesi üzerine, çareyi kovanların çevresine çelik kafes yaptırmakta buldu. Ancak ayıların saldırıları durmak bilmedi. İbrahim Sedef bunun üzerine, ne olduğunu görebilmek için kafesin üst kısmına da güvenlik kameraları yerleştirdi. Önceki gece geç saatlerde yine saldıran ayının görüntüsü kameralar tarafından kaydedildi. Ayının arı kovanlarına ulaşmak için çaba sarf ettiği ve elleriyle demir parmaklıklara vurduğu görüntülere yansıdı.


#Artvin
#Kemalpaşa
#Ayı Saldırısı
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