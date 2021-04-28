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Gündem Ayı tepki çekince geyik diktiler Boluda CHPli belediyeden yeni heykel
BOLU

Ayı tepki çekince geyik diktiler: Bolu'da CHP'li belediyeden yeni heykel

Bolu'da da, boz ayı heykeli yapımı, halkın tepkisi üzerine iptal edilirken, kızıl geyik heykelleri Demokrasi Meydanı'na yerleştirildi. Bolulular, ayı yerine geyik heykeli yapılmasını olumlu karşıladı.

Haber Merkezi DHA
Ayı tepki çekince geyik diktiler: Boluda CHPli belediyeden yeni heykel
Bolu'da ayı heykeli yerine yapılan geyik heykelleri meydana konuldu.

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, şubat ayında kente 10 metre boyunda boz ayı heykeli yapacaklarını söyledi. Ayının Bolu'nun simgesi olduğunu söyleyen Başkan Özcan'ın ayı heykeli fikri, kentte yaşayanların bazılarından tepki gördü.

KIZIL GEYİK HEYKELİ YAPILDI

Ayı heykelinin kendilerine hakaret olduğunu söyleyenler Başkan Özcan'a tepki gösterdi. Kamuoyu tepkisinin ardından Başkan Özcan, ayı heykelinden vazgeçerek kızıl geyik heykeli yapılmasına karar verdi. Kentin en işlek meydanı olan Demokrasi Meydanı'na kızıl geyik heykelleri yerleştirildi. Halk, kızıl geyikleri beğendiklerini ifade etti. Demokrasi Meydanı'nda oturarak gününü geçirenlerden bazıları ayı yerine geyik heykeli yapılmasını olumlu karşılarken, bazıları da ayı heykelinin de yapılmasında herhangi bir sakınca olmadığını söyledi.

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‘BOLU'NUN AYISI DERLERDİ’

Akif Seven, "Ayı iyi olmazdı. Bolu'nun ayısı derlerdi. O vahşi hayvan. Bolu ayısı dediklerinde adamın zoruna gider. Bu sıfat insana da söylenir" dedi. Cengiz Aydın ise, "Benim gençliğimde Ankara'da hayvanat bahçesinde Bolu ayısını gördükleri zaman bizle dalga geçerlerdi. Ayı yapılmaması iyi oldu. Bu iyi oldu" diye konuştu.

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