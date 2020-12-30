Aylin hocayı katleden zanlı adliyeye sevk edildi

İstanbul’da özel bir üniversitede öğretim görevlisi olan Dr. Aylin Sözer, sevgilisi olduğu iddia edilen Kemal Delbe tarafından vahşice katledilmişti. Sözer’i evinde boğazını keserek öldüren Delbe, paniğe kapılarak delilleri yok etmek için evi ve cesedi ateşe vermişti.
FOTOĞRAF 9
İstanbul Maltepe'de üniversite öğretim görevlisi olan 48 yaşındaki Aylin Sözer 'in boğazını keserek öldüren Kemal Ayyıldız'ın cinayet öncesi görüntüleri bulundu.
Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde 32 yaşındaki Kemal Ayyıldız'ın saat 08.48 sıralarında binaya geldiği görüldü.
Yalpalayarak yürüyen Ayyıldız binaya girdikten sonra saat 13.00 sıralarında polis tarafından binadan çıkarılmıştı. Kemal Ayyıldız'ın üzerinden de Sözer'e ait ziynet eşyaları çıkmıştı.
Katil zanlısı Kemal Ayyıldız’ın yaralamadan 2 suç kaydının daha olduğu tespit edildi.
İnşaat işçisi olduğu belirtilen katil zanlısı Kemal Ayyıldız'ın cep telefonu, sosyal medya hesapları ile e-posta hesapları ve banka hesaplarının da inceleme altına alındığı öğrenildi.
Maltepe ilçesinde meydana gelen Kasten Öldürme konusu ile ilgili olarak yapılan ilk belirlemelere göre; sabah 08.00 civarı Kemal Ayyıldız'ın, Aylin Sözer isimli kadın şahsın evine gittiği, bir süre sonra tartıştıkları, akabinde kadını öldürdüğü, olaya hırsızlık şüphesi vermek için daireyi ateşe verdiği bilgisi alınmıştır.
Şüpheli Kemal Ayyıldız gözaltına alınmış, olay ile ilgili olarak adli soruşturma açılmıştır.
Maltepe'de katledilen akademisyen Aylin Sözer'in katilinin binaya giriş anları ortaya çıktı
İstanbul Maltepe'de dün akademisyen Dr. Aylin Sözer, eski sevgilisi olduğu iddia edilen Kemal Ayyıldız tarafından evinde boğazı kesilerek öldürüldü. Katil, cinayetin ardından Sözer'in üzerine yanıcı madde döktükten sonra ateşe verdi. Korkunç olay Türkiye'nin gündemine oturdu. Polis ekiplerince güçlükle gözaltına alınan şahsın, binaya giriş anına ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Yalpalayarak yürüyen Ayyıldız binaya girdikten sonra saat 13.00 sıralarında polis tarafından binadan çıkarılmıştı. Olaya hırsızlık süsü vermek isteyen zanlının üzerinden de Sözer'e ait ziynet eşyaları çıkmıştı.
İfadesi alındı
Zanlının Cinayet Büro Amirliği’ndeki sorgu işlemi tamamlandı. Polis merkezindeki ifade işlemleri tamamlanan katil zanlısı Delbe, yoğun güvenlik önlemleri altından adliyeye sevk edildi. Zanlı adliyeye sevki sırasında basın mensuplarının sorularını yanıtsız bıraktı.
GÜNDEM
Aylin hocayı katletti
GÜNDEM
Eski sevgilisi tarafından yakılarak öldürülen akademisyen Aylin Sözer ile ilgili yürek burkan detay