Gündem Aylin Sözerin katili Kemal Ayyıldız tutuklandı
İSTANBUL

Aylin Sözer'in katili Kemal Ayyıldız tutuklandı

İstanbul Maltepe'de yaşayan akademisyen Aylin Sözer'in boğazı kesilerek öldürülmesi Türkiye'nin gündemine oturmuştu. Eski kız arkadaşını kıskançlık nedeniyle öldürdüğünü iddia eden katil Kemal Ayyıldız tutuklandı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Arşiv
Arşiv

Maltepe'de dün sabah 49 yaşındaki akademisyen Aylin Sözer'i bıçakla boğazını keserek öldürdüğü gerekçesi ile gözaltına alınan 32 yaşındaki Kemal Ayyıldız, emniyet işlemlerinin ardından hakkında, "Canavarca hisle eziyet çektirerek kasten öldürmek" suçundan soruşturmayı yürüten İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edildi.

Cezaevine gönderildi

Kemal Ayyıldız, savcılık sorgusunun ardından, "Canavarca hisle eziyet çektirerek kasten öldürmek" suçundan tutuklanması talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Mahkeme, sorgusunun ardından Ayyıldız'ın tutuklanmasına karar verdi.

Türkiye'yi sarsan Aylin Sözer cinayetinde korkunç detaylar: Kanlı eldiven, kargaburun pense, uyuşturucu...
GÜNDEM
Türkiye'yi sarsan Aylin Sözer cinayetinde korkunç detaylar: Kanlı eldiven, kargaburun pense, uyuşturucu...

Neler olmuştu?

İstanbul Aydın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği Bölüm Başkanı ve öğretim üyesi Dr. Aylin Sözer (48) ile kardeşi Nilay Sözer, Maltepe’de Barış Apartmanı’nın farklı dairelerinde oturuyordu. Kardeşinden haber alamayan Nilay Sözer, dün polise başvurdu. Saat 12.30 sıralarında Aylin Sözer’in dairesine giden polisler, içeriden sesler duyunca kapının zilini çaldı, ancak kimse açmadı. İçeride bulunan ve polislerin geldiğini gören şüpheli Kemal Ayyıldız (32), kapının arkasına evde bulunan eşyalarla yığınak yaptı.

Polis ekipleri kapıyı çilingire açtırıp içeri girince duman ve alevlerle karşılaştı. Hemen itfaiyeye haber verildi.

  • Polisler, gözaltına almaya çalıştıkları Ayyıldız'ın saldırısına uğradı. Ayyıldız, polislerin de üzerine yanıcı sıvıdan dökmek istedi. Çıkan arbedede bir polis memuru elinden yaralanırken, etkisiz hale getirilen şüphelinin üst aramasında Aylin Sözer’e ait altınlar ve yanıcı sıvı bulundu.

Gözaltına alındıktan sonra ekip otosuna götürülen Ayyılsız'ı, dışarıda toplananlar linç etmek istedi.

Aylin hocayı katletti
GÜNDEM
Aylin hocayı katletti

Vahşice katledilen Aylin Sözer'in okulunda yas var: Anma töreninde gözyaşlarına boğuldular
FOTOĞRAF 8
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İstanbul Maltepe’de eski sevgilisi olduğu öne sürülen Kemal Ayyıldız tarafından evinde vahşice öldürülen Aylin Sözer anısına öğretim üyesi olduğu üniversitede anma töreni düzenlendi.
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Anma töreninde mesai arkadaşları ve öğrencileri hazır bulundu.
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Özer’in öğrencileri ve meslektaşları öldürülen akademisyenin çalışma odasına fotoğrafını asarak çiçek bıraktı.
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Üniversitenin bahçesinde düzenlenen törende meslektaşları Sözer’in anısına konuşma yaparken tüm sevenleri ve öğrencileri gözyaşlarına boğuldu.
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Vahşice katledilen Aylin Sözer'in okulunda yas var: Anma töreninde gözyaşlarına boğuldular
İstanbul Maltepe'de vahşice öldürülen akademisyen Aylin Sözer anısına öğretim görevlisi olduğu üniversitede anma töreni düzenlendi. Törende Sözer'in meslektaşları ve öğrencileri gözyaşlarına boğuldu.


Aylin Sözer'i öldüren kişinin binaya giriş anı görüntüleri ortaya çıktı
OYNAT 00:59
Aylin Sözer'i öldüren kişinin binaya giriş anı görüntüleri ortaya çıktı
İstanbul Maltepe'de üniversite öğretim görevlisi Aylin Sözer'i öldüren Kemal Ayyıldız'ın binaya giriş anına ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Görüntülerde 32 yaşındaki Kemal Ayyıldız'ın saat 08.48 sıralarında binaya geldiği görülüyor. Yalpalayarak yürüyen Ayyıldız daha sonra binaya giriyor. Ayyıldız, saat 13.00 sıralarında polis tarafından binadan çıkarılmıştı. Kemal Ayyıldız'ın üzerinden de Sözer'e ait ziynet eşyaları çıkmıştı.


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