Aylin Sözer'in katili Kemal Ayyıldız tutuklandı

Maltepe'de dün sabah 49 yaşındaki akademisyen Aylin Sözer'i bıçakla boğazını keserek öldürdüğü gerekçesi ile gözaltına alınan 32 yaşındaki Kemal Ayyıldız, emniyet işlemlerinin ardından hakkında, "Canavarca hisle eziyet çektirerek kasten öldürmek" suçundan soruşturmayı yürüten İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edildi.
Cezaevine gönderildi
Kemal Ayyıldız, savcılık sorgusunun ardından, "Canavarca hisle eziyet çektirerek kasten öldürmek" suçundan tutuklanması talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Mahkeme, sorgusunun ardından Ayyıldız'ın tutuklanmasına karar verdi.
Neler olmuştu?
İstanbul Aydın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği Bölüm Başkanı ve öğretim üyesi Dr. Aylin Sözer (48) ile kardeşi Nilay Sözer, Maltepe’de Barış Apartmanı’nın farklı dairelerinde oturuyordu. Kardeşinden haber alamayan Nilay Sözer, dün polise başvurdu. Saat 12.30 sıralarında Aylin Sözer’in dairesine giden polisler, içeriden sesler duyunca kapının zilini çaldı, ancak kimse açmadı. İçeride bulunan ve polislerin geldiğini gören şüpheli Kemal Ayyıldız (32), kapının arkasına evde bulunan eşyalarla yığınak yaptı.
Polis ekipleri kapıyı çilingire açtırıp içeri girince duman ve alevlerle karşılaştı. Hemen itfaiyeye haber verildi.
- Polisler, gözaltına almaya çalıştıkları Ayyıldız'ın saldırısına uğradı. Ayyıldız, polislerin de üzerine yanıcı sıvıdan dökmek istedi. Çıkan arbedede bir polis memuru elinden yaralanırken, etkisiz hale getirilen şüphelinin üst aramasında Aylin Sözer’e ait altınlar ve yanıcı sıvı bulundu.
Gözaltına alındıktan sonra ekip otosuna götürülen Ayyılsız'ı, dışarıda toplananlar linç etmek istedi.