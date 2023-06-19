AYT bilgiye dayalıydı

Toplam 2 milyon 573 bin 156 adayın başvurduğu AYT’de adaylara soruları yanıtlamaları için 180 dakika süre verildi. Başvuranlar arasında 9 bin 528 engelli aday da yer aldı. Adaylar, AYT’de Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1 Testi’nde 40 soru, Sosyal Bilimler-2 Testi’nde 40 soru, Matematik Testi’nde 40 soru, Fen Bilimleri Testi’nde 40 soru yanıtladı. Üçüncü ve son oturum Yabancı Dil Testi (YDT) de saat 15.45’te uygulandı ve adaylara 120 dakika süre verildi. Almanca, Arapça, Fransızca, İngilizce ve Rusça dillerinde yapılacak sınavda toplam 80 soru yer aldı. YKS oturumları temel soru kitapçıkları ve cevap anahtarları, ÖSYM’nin internet sitesinde erişime açıldı.

Aileleriyle birlikte sınavın yapılacağı merkezlere gelenlerin yanında tek gelen vatandaşlar da vardı. ÖSYM sınava girenlerden giriş kağıdı ve kimlik dışında belge istemedi. Ancak buna rağmen cep telefonu, çanta ve araba anahtarıyla gelen vatandaşlar oldu. Kimi aday milyonluk arabasının anahtarını tanımadığı bir emanetçiye bırakırken, kadın adayların daha çok çanta getirdikleri gözlendi. Sınav yerine yalnız gelen adaylar ise eşyalarını ya para karşılığı ya da gönüllü bir emanetçiye bıraktı. Gönüllü bir emanetçi bulduğu bir kutuyla, cep telefonu, para, araba anahtarı, çanta, takı ve gözlük gibi eşyaları teslim aldı.