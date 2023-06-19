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AYT bilgiye dayalıydı

Milyonlarca öğrencinin geleceğini belirleyecek YKS’nin ikinci bölümü olan AYT (Alan Yeterlilik Testleri) ve YDT’nin dün yapılmasıyla sınav maratonu sona erdi. 2,5 milyon adayın başvurduğu AYT’de adaylara 180 dakika süre verildi. Sınavı değerlendiren Uğur Okulları Genel Müdür Yardımcısı Adil Kurt, Cumartesi günü yapılan TYT’de doğru okuma, doğru düşünme ve zamanı iyi kullanarak hatasız işlem yapma yetkinliğinin ölçüldüğünü, AYT’de ise bilgiye dayalı sorular sorulduğunu söyledi.

Saliha Engin ve
04:00 . 19/06/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
YKS’nin ikinci oturumu AYT'nin de bitmesiyle sınav maratonu sona erdi.

YKS’nin ikinci oturumu AYT'nin de bitmesiyle sınav maratonu sona erdi.

Milyonlarca öğrencinin geleceğini belirleyeceği Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın (YKS) ikinci bölümü olan Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ve Yabancı Dil Testi’nin (YDT) dün yapılmasıyla sınav maratonu sona erdi.

Toplam 2 milyon 573 bin 156 adayın başvurduğu AYT’de adaylara soruları yanıtlamaları için 180 dakika süre verildi. Başvuranlar arasında 9 bin 528 engelli aday da yer aldı. Adaylar, AYT’de Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1 Testi’nde 40 soru, Sosyal Bilimler-2 Testi’nde 40 soru, Matematik Testi’nde 40 soru, Fen Bilimleri Testi’nde 40 soru yanıtladı. Üçüncü ve son oturum Yabancı Dil Testi (YDT) de saat 15.45’te uygulandı ve adaylara 120 dakika süre verildi. Almanca, Arapça, Fransızca, İngilizce ve Rusça dillerinde yapılacak sınavda toplam 80 soru yer aldı. YKS oturumları temel soru kitapçıkları ve cevap anahtarları, ÖSYM’nin internet sitesinde erişime açıldı.

GÖNÜLLÜ EMANETÇİLER

Aileleriyle birlikte sınavın yapılacağı merkezlere gelenlerin yanında tek gelen vatandaşlar da vardı. ÖSYM sınava girenlerden giriş kağıdı ve kimlik dışında belge istemedi. Ancak buna rağmen cep telefonu, çanta ve araba anahtarıyla gelen vatandaşlar oldu. Kimi aday milyonluk arabasının anahtarını tanımadığı bir emanetçiye bırakırken, kadın adayların daha çok çanta getirdikleri gözlendi. Sınav yerine yalnız gelen adaylar ise eşyalarını ya para karşılığı ya da gönüllü bir emanetçiye bıraktı. Gönüllü bir emanetçi bulduğu bir kutuyla, cep telefonu, para, araba anahtarı, çanta, takı ve gözlük gibi eşyaları teslim aldı.

TYT okuma ve anlama AYT bilgiye dayalıydı

Uğur Okulları Genel Müdür Yardımcısı Adil Kurt öğrencilerden alınan bilgilere göre YKS’nin birinci oturumu olan TYT’yi ve ikinci oturumu olan AYT’yi değerlendirdi. “Tüm derslerde TYT formatı olan doğru okuma, doğru düşünerek yorum yapabilme ve zamanı iyi kullanarak hatasız işlem yapma yetkinlikleri ölçülmüştür” diyen Kurt, “2023 AYT’de tüm derslerde sorular bilgiye dayalı sorulmuş. AYT, öğrencilerin ders kapsamında öğrendikleri bilgileri soru içerisinde doğru kullanarak çözüme ulaşmalarını değerlendiren bir sınav olarak hazırlanmıştır” diye konuştu.



#YKS
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#üniversite sınavı
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