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ANKARA

Azerbaycan yalnız değil

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Org. Yaşar Güler ve kuvvet komutanlarıyla gittiği Azerbaycan’da ortak tatbikatı izledi. Akar burada yaptığı konuşmada “Hocalı’da tüm dünyanın gözleri önünde soykırım yapan, Yukarı Karabağ’ı işgal eden Ermenistan’a karşı Azerbaycan’ın yanındayız. Azerbaycan yalnız değildir” dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Azerbaycan ve Türk askeri kol kola
Azerbaycan ve Türk askeri kol kola

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve kuvvet komutanları ile takip ettiği Türkiye-Azerbaycan Fiili Atışlı Ortak/Müşterek Tabur Görev Kuvveti Tatbikatı’nın Seçkin Gözlemci Günü’nün tamamlanmasının ardından tatbikata katılan askerlerle bir araya geldi.

Atalardan emanet olan kardeşlik bağını ele ele vererek gelecek nesillere bırakmakla yükümlü olduklarını belirten Akar, “Bu bilinç içerisinde ‘iki devlet, tek millet’ anlayışına sahip Azerbaycan ve Türkiye, dün olduğu gibi bugün de her türlü tehdit ve tehlikeye karşı, kederde ve kıvançta, bir ve beraber olmuştur, bundan sonra da olacaktır” dedi.

Azerbaycan, Ermenistan’a ait askeri üssü böyle imha etti
OYNAT 00:49
Azerbaycan, Ermenistan’a ait askeri üssü böyle imha etti
Azerbaycan, Ermenistan'a ait askeri hedefi nokta atışıyla yok etti. Azerbaycan Savunma bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Ermenistan'a ait askeri üssün vurularak yok edildiği bildirildi. Açıklamada, Tovuz bölgesi yönündeki çatışmalarda Ermenistan Silahlı Kuvvetlerinin birim üssüsünün, Azerbaycan askeri birimleri tarafından nokta atışıyla yok edildiği vurgulandı. Bakanlık, Ermenistan'a ait askeri üssün vurulma anına ilişkin görüntüyü kamuoyuyla paylaştı.


HAMINIZ YAHŞI GALIN

İcra edilen tatbikatın başarıyla amacına ulaştığını bildiren Akar, “Bu ve bundan sora yapılacak tatbikatlar ayrıca iki kardeş ülkenin tehdit ve tehlikelere karşı ortak duruşunu da tüm dünyaya göstermektedir” ifadesini kullandı. Akar, şöyle devam etti:

“Ermenistan’ın, Azerbaycan’ın Tovuz bölgesinde gerçekleştirdiği hain saldırıyı bir kez daha en şiddetli şekilde kınıyoruz. Azerbaycan halkına başsağlığı, sabır, silahlı kuvvetlerine güç, kuvvet diliyoruz. Şunu çok net ifade etmek isterim ki, geçtiğimiz yıllarda Hocalı’da tüm dünyanın gözleri önünde soykırım yapan, Yukarı Karabağ’ı hiçbir hukuki gerekçe ve meşruiyete dayanmadan işgal eden Ermenistan’a karşı tüm imkanlarımızla Azerbaycan’ın, Azerbaycanlı silah arkadaşlarımızın sonuna kadar yanındayız. Azerbaycan yalnız değildir.” Akar, konuşmasını “Hamınız salamat ve yahşı galın” ifadesiyle tamamladı.

Hulusi Akar

ŞEHİTLERE ZİYARET

Akar ve TSK komuta kademesi tatbikatı izlemeden önce Azerbaycan ve Türk Şehitliği’ni ziyaret etti. İlk olarak Fahri Hıyaban’da merhum Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev’in kabrine çelenk bırakan Akar ve beraberindekiler daha sonra Azerbaycan ve Türk Şehitliği’ni ziyaret etti, temsili mezarlara karanfil bıraktı.

Türkiye bütün gücüyle Azerbaycan'ın yanında: Tek millet tek ordu
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Türkiye bütün gücüyle Azerbaycan'ın yanında: Tek millet tek ordu
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