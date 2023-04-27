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Azerbaycan'da çarpıcı seçim anketi: Cumhurbaşkanı Erdoğan’a rekor destek

Azerbaycan’da Sosyal Araştırmalar Merkezi (STM) tarafından 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimine ilişkin yapılan anket sonucuna göre Azerbaycan halkının yüzde 90.4’ü Cumhur İttifakı’nın adayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı destekliyor. Yedili Masa'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na destek ise yüzde 5,1'de kaldı.

13:03 . 27/04/2023 Perşembe
IHA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

Türkiye’de 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimine günler kala anket sonuçları gelmeye devam ediyor. Azerbaycan’da
Sosyal Araştırmalar Merkezi (STM)
, cumhurbaşkanlığı seçimine ilişkin yapılan anket sonucunu kamuoyu ile paylaştı.
STM Yönetim Kurulu Başkanı ve Azerbaycan bağımsız milletvekili
Zahid Oruc
, ankete katılanlara 4 adaydan hangisini desteklediklerinin ve hangi adayın kazanabileceğinin sorulduğunu söyledi.

Yüzde 90 'Recep Tayyip Erdoğan' dedi

Oruc, katılımcıların yüzde 90.4’ünün Cumhur İttifakı’nın adayı AK Parti Genel Başkanı,
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
’ı, yüzde 5.1’inin Millet İttifakı’nın adayı Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu, yüzde 0.8’inin Memleket Partisi’nin adayı Muharrem İnce’yi ve yüzde 0.1’inin Ata İttifakı’nın adayı Sinan Oğan’ı desteklediğini açıkladı. Oruc, ankete katılanların yüzde 3.5 ise hangi adayı destekleyeceğini belirtmediğini kaydetti.

Katılımcıların yüzde 87.8’i ise seçimi Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kazanacağını düşünüyor.


#Azerbaycan
#Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
#Zahid Oruc
#Sosyal Araştırmalar Merkezi (STM)
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