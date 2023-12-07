Azerbaycan'dan Kahramanmaraş'a 18 tonluk yardım malzemesi

Depremzedeler için Azerbaycan'dan gönderilen 175 klima, 1500 ısıtıcı ve 1000 set üstü elektrikli ocak ile 6 bin 200 yorgan ve battaniyeden oluşan yardım malzemelerini taşıyan tırlar Kahramanmaraş'a geldi.
Azerbaycan Diaspora Bakan Yardımcısı Valeh Hacıyev, teslim töreninde, 6 Şubat'ta yaşanan felaketin acısını Türkiye ile Azerbaycan'ın da yaşadığını söyledi.
AFAD Başkan Yardımcısı Hamza Taşdelen de Türkiye olarak 6 Şubat'ta büyük bir afetin yaşandığını hatırlattı.
Depremin hemen ardından yardıma koşan ilk devletin Azerbaycan olduğunu ifade eden Taşdelen, Azerbaycan'ın hem arama-kurtarma hem de maddi anlamda Türkiye'ye destek olduğunu vurguladı.
Azerbaycan'ın depremin ilk anından itibaren yardımlarını sürdürdüğünü ifade eden Taşdelen, şunları kaydetti: