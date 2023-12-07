|
Gündem

Azerbaycan'dan Kahramanmaraş'a 18 tonluk yardım malzemesi

Azerbaycan 6 Şubat'taki depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş'a, içerisinde klima, ısıtıcı, yorgan ve battaniye gibi kışlık malzemelerin bulunduğu 18 ton yardım gönderdi.

12:53 - 7/12/2023 Perşembe
AA
Depremzedeler için Azerbaycan'dan gönderilen yardım malzemeleri Kahramanmaraş'a ulaştı.
Depremzedeler için Azerbaycan'dan gönderilen yardım malzemeleri Kahramanmaraş'a ulaştı.

Depremzedeler için Azerbaycan'dan gönderilen 175 klima, 1500 ısıtıcı ve 1000 set üstü elektrikli ocak ile 6 bin 200 yorgan ve battaniyeden oluşan yardım malzemelerini taşıyan tırlar Kahramanmaraş'a geldi.


Azerbaycan Diaspora Bakan Yardımcısı Valeh Hacıyev, teslim töreninde, 6 Şubat'ta yaşanan felaketin acısını Türkiye ile Azerbaycan'ın da yaşadığını söyledi.


Başta Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve eşi olmak üzere tüm Azerbaycan halkının büyük üzüntü yaşadığını anlatan Hacıyev,
"Evlerde düğün falan yapılmadı, çocuklar bile üzgündü. Televizyonlardan gördük, sizin yanınızda olduk. Cumhurbaşkanının emriyle Azerbaycan halkı ayağa kalktı. Bugün de biz yanınızda kalmaya devam ediyoruz. Şükürler olsun ki biz bir millet iki devletiz. Atasözümüz var, kötü günün ömrü kısa olur
" diye konuştu.

AFAD Başkan Yardımcısı Hamza Taşdelen de Türkiye olarak 6 Şubat'ta büyük bir afetin yaşandığını hatırlattı.


Depremin hemen ardından yardıma koşan ilk devletin Azerbaycan olduğunu ifade eden Taşdelen, Azerbaycan'ın hem arama-kurtarma hem de maddi anlamda Türkiye'ye destek olduğunu vurguladı.

Azerbaycan'ın depremin ilk anından itibaren yardımlarını sürdürdüğünü ifade eden Taşdelen, şunları kaydetti:

"Tarihimizin en büyük belki de dünya tarihinin en büyük afeti. Toplamda 14 milyondan fazla kişinin etkilendiği bir afetle yüzleştik. Baş etmesi zordu ama kardeşlerimizin yanımızda olduğunu, bize omuz verdiğini hissetmek bizim de mücadele kapasitemizi, psikolojimizi düzelttiği için gayretimizi arttırdı. Dost ve kardeşlik devam ettiği müddetçe ben inanıyorum ki dünden daha güçlü olacağız"


#Azerbaycan
#Kahramanmaraş
#deprem bölgesi
15 dakika önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Yılbaşı tatili için geri sayım! 1 Ocak 2024 resmi tatil mi? Yılbaşında okullar ve işyerleri tatil olacak mı?