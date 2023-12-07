Azerbaycan'dan Kahramanmaraş'a 18 tonluk yardım malzemesi

"Tarihimizin en büyük belki de dünya tarihinin en büyük afeti. Toplamda 14 milyondan fazla kişinin etkilendiği bir afetle yüzleştik. Baş etmesi zordu ama kardeşlerimizin yanımızda olduğunu, bize omuz verdiğini hissetmek bizim de mücadele kapasitemizi, psikolojimizi düzelttiği için gayretimizi arttırdı. Dost ve kardeşlik devam ettiği müddetçe ben inanıyorum ki dünden daha güçlü olacağız"