Azez'de tomurcuklar çiçek açacak

Tomurcuklar Rehabilitasyon Merkezi Müdürü Abdusselam Necar, beş yıldan fazla süredir devam eden çatışmaların ülkede ciddi bir yıkıma neden olduğunu, özel eğitime muhtaç çocukların bu durumdan daha fazla etkilendiğini belirtti. Necar, günlük yaşamın normale dönmeye başladığı Azez’de rehabilitasyon merkezlerinin çok büyük ihtiyaç olduğunu ifade etti.

AZEZ’DE 2 BİN ENGELLİ ÇOCUK

Azez'de yaşları 2-12 arasında 2 bin civarında engelli çocuk bulunduğuna işaret eden Necar, “Şu an 160 engelli çocuğumuza hizmet vermekteyiz” dedi. Necar, merkezde, fizik tedavi, işitme engelliler ve psikolojik destek olmak üzere üç bölüm bulunduğunu kaydetti.