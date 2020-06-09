Baba oğul çete kurmuşlar: Uyuşturucudan tutuklandılar

Hayat

TVNET Dijital Belgesel Kitaplığı platformunu izleyici ile buluşturdu

Nitelikli televizyon haberciliğini dijital yayıncılıkla bir araya getiren TVNET, özel yapımlar, belgeseller ve videolarla birlikte yine bir ilke imza atarak Dijital Belgesel Kitaplığı platformunu, okur ve izleyicisi ile buluşturdu.