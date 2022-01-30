Babasını öldüren Musap: Yine annemle kavga ettiklerini görünce sinirlendim Malatya'da annesi ile tartışan babasını av tüfeği ile öldüren Musap Yılmaz, ifadesinde "Yine annemle kavga ettiklerini görünce sinirlendim. O anda yaşadığım öfke ile tüfeği alarak ateş ettim" dedi.

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