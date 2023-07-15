Bacaksız yaşarım vatansız yaşayamam

15Temmuz darbe girişiminin durdurulmasında ordu içindeki vatansever askerler ve emniyet güçlerinin yanı sıra sivil vatandaşlar da büyük rol oynadı. Kimisi canını ortaya koydu, kimisi hayatının sonuna kadar darbenin izlerini vücudunda taşımaya mecbur kalarak sembol isimlerden oldu. Darbecilerin hayatını altüst ettiği o sivillerden birisi de Sabri Gündüz. Darbe gecesi ağır yaralandıktan sonda 49 ameliyat olan, bir bacağını da kaybeden Gündüz yaşadığı o geceyi Yeni Şafak’a anlattı:

'MERMİLERİ ÜZERİMİZE ÇEKELİM' DEDİK

"Haberi alır almaz kendimi sokağa attım. O sırada sokaklar bomboştu, benden başka kimse yoktu. Bir taksi bulup Levent’e arkadaşımın yanına gittim. 'Taksim’de bir grup toplanıyor' dediler, biz de 'Taksim'e gidelim' dedik. O sırada eşim aradı, 'Boğaziçi Köprüsü çok kötüymüş, oraya gitmeyin' dedi. Ama onu dinlemedik, Köprü'ye geçtik. Arkadaşımla çekebildiğimiz kadar üzerimize mermi çekelim başkasına gelmesin dedik. Hiçbir şey yapamazsak mühimmatlarını tüketiriz diye düşündük."

KAN KAYBINDAN ÖLECEKTİM

"Yaklaştık, bağdaş kurup oturduk, konuşmaya çalıştık. O sırada gözümün önünde bir çocuğu vurdular, ben de dayanamadım. Onu almaya gittim. Darbeci 'Atış serbest!' deyince ilk önce ben, sonra arkadaşım vuruldu. Ayağım paramparça oldu. Beni hastaneye götürmek için arabaya bindirdiklerinde bu sefer arabaya ateş açmaya başladılar. Orada ambulans bulup hastaneye yetiştirdiler. Atardamarım koptuğu için kan kaybından ölmek üzereydim."

46 KEZ AMELİYAT OLDUM

"Hastane çok kötü haldeydi, ana baba günüydü. Beş buçuk ayda 46 ameliyata aldılar. Ayağımı ilk dönemde kurtardılar ama enfeksiyon geçmeyince bacağımı kestiler. Hâlâ enfeksiyon geçmedi, 49 defa ameliyat oldum. Bacağını keseceğiz dediklerinde bacaksız yaşarım ama vatansız yaşayamam, vatan sağ olsun dedim. Tekrar olsa tereddüt bile etmeden tekrar çıkarım.”

Zerre pişman değilim!

15 Temmuz’un serdengeçtilerinden birisi de Yasin Kasarcı’ydı. Darbe girişimini halı saha maçı sonrasında öğrendiğini belirten Kasarcı, “Maçtan sonra eşim aradı, ‘Darbe oluyor eve gel’ dedi. Ben de eve gittim. TRT’deki bildiriyi dinledim ama kafam bir türlü almadı. Ben bir yatsıyı kılayım sonrasına bakalım dedim. Cumhurbaşkanımızın konuşmasından hemen sonra eşimle ve kız kardeşimle hemen Boğaziçi Köprüsü’ne çıktık” diye konuştu. Kasarcı şunları kaydetti:

KELİME-İ ŞAHADET GETİRDİM DÜŞTÜM

“Yoldayken havaya ateş ettiklerini duyduk ama bize sıkacaklarını tahmin etmedik. Vurulan insanlara yardım etmeye başladık. Sonra selalar okunmaya başladı. Biz ilerlemeye başladık, o sırada yine ateş açtılar. Eşim ‘Ben vuruldum’ dedi. O sırada yine ateş açmaya başladılar. Eşime doğru dönerken ben de vuruldum.

Ben etraftaki sesleri duymamaya başladım, Kelime-i Şehadet getirip yere düştüm.”

13 KEZ AMELİYAT OLDUM

“13 ameliyat oldum, dalağım parçalandı, hastaneye gittiğimde nabzım yoktu. Benden ilk ameliyatta bir mermi çıkarmışlar ve dalağım parçalandığı için dalağımı aldılar. İkinci ameliyatımda ise sırtımdan bir kurşun çıkardılar. Bana ateş eden o üsteğmeni de daha sonra linç ettiklerini öğrendim. Hâlâ tedavim devam ediyor. Başımızda Cumhurbaşkanımız olduğu sürece bu mücadele devam edecek. Ben şu an birçok şeyi yapamaz hale geldim ama zerre kadar pişman değilim. Bir daha olsa bu halimle tekrar çıkarım.”

Hainler sorgusuz sualsiz taradı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişiminin üzerinden 7 yıl geçti. 251 kişiyi şehit eden FETÖ'nün kanlı darbe girişimi, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın çağrısı üzerine Türkiye'nin dört bir tarafında demokrasiye sahip çıkmak adına meydanları dolduran vatandaşlar tarafından bastırıldı. 15 Temmuz Darbe Girişimi’ne karşı verdikleri mücadeleyle akıllara kazınan sembol isimlerinden, gaziler Yaşar Parlak ve Yasin Kasarcı yaşadıklarını Yeni Şafak’a anlattı.

ARAÇLARLA TANKLARA BARİKAT YAPTILAR

15 Temmuz darbe girişiminin bastırılmasında etkin rol alan kahramanlardan birisi de, darbecilerin bacağından vurduğu Gazi Yaşar Parlak. 15 Temmuz gecesi Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın çağrısının ardından kendini sokağa attığını dile getiren Parlak şu ifadeleri kullandı: "O gece Cumhurbaşkanımız sokaklara davet etti, ben de hemen evden çıktım. Karakol tarafından sesler geldiğini duyunca hemen karakola gittim. Ben oraya gidince Bağcılar tarafından tanklar geliyor, karakolu bombalayacaklar diye haber gelmiş. O an herkes arabasının markası ne olursa olsun karakolun önüne çekmeye başladı."

KALABALIĞIN EN ÖNÜNDEYDİM

O gece kalabalığın en önünde olduğunu söyleyen Parlak, "Biz kalabalıklaşınca 'Hepimiz farklı yerlere dağılalım' dediler. Kimisi havalimanına kimisi ise Boğaziçi Köprüsü'ne gitti. Biz sloganlarla Köprüye doğru giderken oradan birisi 'Taksim’de olaylar daha fazla, oraya gidelim' diye bağırdı. Biz de Taksim’e doğru yürümeye başladık. Her sokaktan yüzlerce insan geliyordu. O gece kalabalığın en önündeydim. Tam Harbiye’ye dönen yerde polis TOMA’yla önümüzü kesip 'Buradan gerisi tehlikeli olabilir' dedi. Ben de polise, 'Ne olabilir yani, benim askerim bana ateş mi edecek?' dedim. Ben öyle bir şey düşünemiyorum. Bizim aklımıza bile gelmez. O, bizim Mehmetçiğimiz diye düşünüyordum. Bilmiyoruz ki bizim Mehmetçiğimizin kıyafetini giymiş vatan hainleri olduklarını" dedi.

ÇAPRAZ ATEŞE ALDILAR

Parlak, kurşun yediği anları şöyle anlattı: "Polise ısrar edince TOMA geri çekildi. Biz sadece elli kişi geçebildik. Çok az bir mesafe gittikten sonra gözümüze ışıklar vurmaya başladı. Bir anda hiç sorgusuz sualsiz durun, gelmeyin, gitmeyin demeden ateş etmeye başladılar. Sağımdaki ve solumdaki kişiler şehit oldu. Benim de ilk önce iki tane kurşun sağ bacağıma isabet etti. Bizi çapraz ateşe alınca 3 tane kurşun sol ayağıma isabet etti. İkisi diz ve üstüne bir tanesi baldırıma. 5-6 metre uçtum, sonra yere düştüm. Yere düştüğümde ayağım, sol ayağım yanımda duruyordu." Tedavisi için Şişli Etfal Hastanesi'ne getirdiklerini anlatan Parlak, “Şişli Etfal Hastanesi'ne geldiğimizde hastane kapılarını kapatmışlar. Güvenliklerine 'Kimseyi içeri almayacaksınız' diye talimat verilmiş. Oradakiler nasıl almazsınız diye kapıları kırdı. 18 saat sonra bana ameliyat sırası geldi. Vatan bir tane, bayrak bir tane. Böyle bir zamanda buna sahip çıkacaksın. Şu an tekrar öyle bir şey olsa yine beni kimse tutamaz. Tedavim hâlâ devam ediyor ama pişman değilim” diye konuştu.

Ayağında 300 şarapnel parçasıyla yaşıyor

Darbe kalkışmasını haber alır almaz soluğu sokakta alan ve Taksim Meydanı'nda darbecilere karşı mücadele veren Yahya Tezgelen de gece, kurşunlara göğüs gererek bedel ödeyen yüzlerce gaziden birisi. 15 Temmuz gecesi FETÖ’nün üniformalı hainlerinin Türk bayrağına bile el uzattığını anlatan Tezgelen, özetle şöyle konuştu:

NE YAPARSAN YAP SAKIN GERİ DÖNME

“Taksim Meydanı'na geldiğimizde selalar verilmeye başlamıştı. ‘Cumhurbaşkanımız şehit edildi’ diye bir haber dolaşmaya başlayınca ne yapacağımızı şaşırdık. O sırada ablam arayıp bana ‘O haber doğru değil. Cumhurbaşkanımız az önce canlı yayına bağlandı. Selalar da milleti darbecilerle mücadele etmek üzere sokağa çağırmak için okunuyor. Sakın ha, ne yaparsan yap oradan dönme’ dedi.”

KİMİ ALNINDAN KİMİ KARNINDAN...

“Cumhurbaşkanımızın dik duruşu bize çok büyük bir güven duygusu vermişti. Elimizde silah-sopa yoktu, sadece Türk bayrağı taşıyorduk. Anıtın üstüne 2-3 kişi çıkıp Türk bayrağı astılar. Darbeciler, bayrağı çeke çeke aşağı düşürmeye çalıştı. Vatandaşlar bu duruma sinirlenip üstlerine gidince ateş etmeye başladılar. İnsanlar, o şanlı üniforma içindeki askerin o kurşunu sıkacağını tahmin etmedi. Kiminin göğsünden, kiminin alnından kan geliyordu. Birileri 'Yatın, yatın' diye bağırıyordu. Bir polis sürünerek yanıma geldi ve benim de vurulduğumu söyledi. Ayağıma baktım, kandan görünmüyordu. Vurulan insanlara bakarken kendimin vurulduğunu bile anlamamıştım.”

AMBULANSLARA İZİN VERMEDİLER

“4 polis daha yanıma geldi. Allah razı olsun. Birisi ayağımı havaya kaldırdı, biri atletini çıkarıp ayağımı sardı, Biri başımı dizine koydu ve benimle sürekli konuşmaya başladı. Ambulans çağırdıklarını söylediler ama hainler diğer taraftan 'Buraya ambulans giremez' diye bağırıyordu. Rütbeli bir polis ise 'Siz nasıl insanlarsınız? Siz nasıl bir vatan hainisiniz? Siz kime hizmet ediyorsunuz? Savaşta bile ambulansa izin verilir. Siz neyin peşindesiniz?’ diye karşılık veriyordu.”

ŞARAPNEL PARÇALARI KEMİKLE KAYNAŞMIŞ