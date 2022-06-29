Bağcılar'da acı kaza: Çöp kamyonunun altında kalan 3 yaşındaki Emirhan hayatını kaybetti.

Kalp krizi geçirmeden önce geçimini çiftçilikle sağladığını belirten Sanrı, “Çiftçilikle uğraşıyordum. Yapamadığım şey yok ama doktorlarımın dediğine göre traktör sürmüyorum, bahçeciliği bıraktım. Tehlikeli olduğu için motosiklet kullanmıyorum. Bir de aşağıya eğildiğim zaman baş dönmesi oluyor. Onun için de eğilmiyorum ama geriye kalan aktivitelerin hepsini yapabiliyorum. Yürümeme, konuşmama, gezmeme, yemek yememe hiçbir engeli yok. Her şeyi yapabiliyorum. Çantamı omzuma asınca ağaca da çıkarım, merdivene de. Yeter ki çantam omzumda olsun. Hayatıma bununla devam ediyorum ama bu makine olmasaydı 2 yıllık ölüydüm” diye konuştu.