Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
İstanbul
Bağcılar'da çıkan yangında bir kişi hayatını kaybetti

Bağcılar'da çıkan yangında bir kişi hayatını kaybetti

11:4211/03/2025, Salı
IHA
Sonraki haber

Bağcılar'da bir binanın giriş katında çıkan yangında yatağa bağımlı bir kişi hayatını kaybetti.

Yangın, Bağcılar Fatih Mahallesi 1822 sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, 4 katlı bir binanın giriş katında sabah saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yangın kısa sürede tüm daireyi sararken çevrede bulunan vatandaşlar durumu hemen itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine bildirildi. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürürken dairede yalnız yaşayan ve yatağa bağımlı olan Salih Polat, itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Hemen ambulansa alınan ve ilk müdahalesi olay yerinde yapılan talihsiz adam kurtarılamayarak hayatını kaybetti.


Polis ekipleri olay yerinde güvenlik önlemi alırken yangında ilgili inceleme başlattı.



#Bağcılar
#İstanbul
#Yangın

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Başvurular tarihleri açıklandı! TOKİ 2+1 ve 3+1 konut şartları: Aylık 12-13 bin TL taksit ödemesi ile...