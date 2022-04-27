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Bağcılar'da motosikletin çarptığı çocuk metrelerce sürüklendi

İstanbul Bağcılar'da çocukların oyun oynadığı sırada sokaktan geçen motosiklet, çocuğa çarptı. Güvenlik kamerası tarafından kaydedilen kazada çarpmanın etkisiyle küçük çocuk metrelerce sürüklenirken, motosiklet sürücüsü olay yerinden kaçtı.

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Haber Merkezi DHA
Bağcılarda motosikletin çarptığı çocuk metrelerce sürüklendi
Yerden kaldırılan çocuk, sokak sakinlerinden birisinin otomobiline bindirilerek hastaneye götürüldü.

Bağcılar'daki kaza, 24 Nisan Pazar günü saat 15.30 sıralarında, Yavuz Selim Mahallesi'nde meydana geldi. Çocukların oyun oynadığı sırada sokaktan geçen motosiklet, çocuğa çarptı. Çocuk metrelerce sürüklenerek yaralandı. Sürücü kaza sonrası durmadan yoluna devam etti. Sokakta bulunanlar hemen çocuğun yardımına koştu.

Yerden kaldırılan çocuk, sokak sakinlerinden birisinin otomobiline bindirilerek hastaneye götürüldü. Hastanede tedavisi yapılan çocuğun durumunun iyi olduğu ve taburcu olduğu öğrenildi.

Kaza anında sokakta olan Tuğrul Çevik, "Biz içeride çalışıyorduk, bir ses geldi çıktık baktık. Motosikletli çocuğa çarpmıştı. Çocuğu hemen arabaya bindirdik hastaneye götürüldü, durumu iyi şu anda. Motosikletli kaçtı" diye konuştu.

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