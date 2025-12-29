Bağcılar'da TEM'i kilitleyen kaza: Minibüs alev alev yandı

Yangın saat 10.30 sıralarında TEM Otoyolu Bağcılar İSTOÇ mevkiinde seyir halinde bulunan minibüsün motor bölümünde çıktı. Henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın sırasında, sürücü Murat E., 34 DY 7253 plakalı aracı emniyet şeridine çekerek indi.

Yangın sırasında araçta zaman zaman patlamalar da meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alarak trafiğin akışını kontrollü olarak sağladı.