Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Bağcılar'da TEM'i kilitleyen kaza: Minibüs alev alev yandı

Bağcılar'da TEM'i kilitleyen kaza: Minibüs alev alev yandı

13:0929/12/2025, Pazartesi
DHA
Sonraki haber
Bağcılar TEM Otoyolu'nda minibüs alev alev yandı
Bağcılar TEM Otoyolu'nda minibüs alev alev yandı

Bağcılar TEM Otoyolu'nda seyir halindeki minibüste yangın çıktı. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken araç kullanılamaz hale geldi.

Yangın saat 10.30 sıralarında TEM Otoyolu Bağcılar İSTOÇ mevkiinde seyir halinde bulunan minibüsün motor bölümünde çıktı. Henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın sırasında, sürücü Murat E., 34 DY 7253 plakalı aracı emniyet şeridine çekerek indi.


Yangın sırasında araçta zaman zaman patlamalar da meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alarak trafiğin akışını kontrollü olarak sağladı.

İtfaiye ekipleri ise yangını söndürmek için çalışma başlattı. Yangın kısa sürede söndürüldü. Yangın nedeniyle Ankara istikametinde trafik yoğunluğu oluşurken, aracın bulunduğu yerden kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.



#Bağcılar
#TEM
#kaza
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Dijital vicdan nedir, ne anlama gelir?