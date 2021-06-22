Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'na gönderme: 'Birlikte iktidar olacağız' dediğin sabıkalı dostlarını iyi biliriz

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TBMM'de partisinin grup toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Bahçeli'nin konuşmasından satır başlıkları şöyle:

Cumhur İttifakı mesajı

Cumhur İttifakı'nın gayesi yeni sistemin kökleşmesini temin etmek, siyasetteki kutuplaşmaları törpülemektir. Demokrasinin güçlü temelleri için önemli adımlar atılmalıdır. Türkiye'nin bahtı açık, dayanışma ruhu sağlamdır.

CHP'nin Adana'daki çalıştayı

CHP'nin düzenlediği Belediye Başkanları Çalıştayı'nda konuşan Kılıçdaroğlu, yine baltayı taşa vurdu. Bu zatın ne sözü sözdür ne de yaptıkları ülke yararınadır. Nüfusun yüzde 54'ünün CHP'li belediyeler tarafından yönetildiğini vurgulamak potansiyel ayrımcılığın bir şeklidir. CHP'li belediyeler özerk değildir. Kılıçdaroğlu'nun ağzındaki bakla zehirlidir.

CHP ve Kılıçdaroğlu'na tepki

Bizim askıda ekmek kampanyamızı eleştirenler, askıda fatura uygulamasına geçtiler. CHP yönetiminin anlattığı gibi kötümser bir Türkiye tablosu kesinlikle söz konusu değildir. Sorun yok demiyoruz, CHP'nin anlattığı gibi tablo yok.

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OYNAT 00:35 Devlet Bahçeli: Acaba terörist Demiştaş, Kılıçdaroğlu'nun dostu mudur? Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında konuşuyor. Kılıçdaroğlu'nun teröristlerle dost olup olmadığını soran Bahçeli, 'Acaba terörist Demiştaş, Kılıçdaroğlu'nun dostu mudur? Terörist Karayılan, Kılıçdaroğlu'nun dost kategorisinde midir? Muharrem İnce de hala dost mu görülmektedir? Eski çamlardan bardak olmayacağına göre, Kılıçdaroğlu'na tavsiyem, akşamları video çekip paylaşmak yerine Merhum Zeki Müren'in 'Eski Dostlar' isimli şarkısını dinleyerek kendisini avutmasıdır.' dedi. BiP'te paylaş

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İktidara dostlarla değil milletle ulaşılır. Terörist Demirtaş Kılıçdaroğlu'nun dostu mudur? Karayılan Kılıçdaroğlu’nun dost meclisinde midir? Kılıçdaroğlu ve sabıkalı dostlarını çok iyi biliriz. Sanatçı kisvesine bürünmüş bölücülere CHP'li belediyelerin imkanları peşkeş çekilmiş midir?

OYNAT 03:47 Devlet Bahçeli: Kılıçdaroğlu'nun kaç yüzü var hangi Kılıçdaroğlu'na inanalım? MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında konuştu. Devlet Bahçeli 'Koronavirüs salgını boyunca, bir yanda gece yatağa aç girenlerden şikayet eden, yardımların yapılmadığından dertlenen, yoksulluğun ve işsizliğin artışından bahseden Kılıçdaroğlu'na mı kulak verelim? Yoksa sayıları 5 milyona yakın haneye ayni ve nakdi yardım yaptıklarını kasıla kasıla anlatan Kılıçdaroğlu'nu mu ciddiye alalım? Hangi Kılıçdaroğlu'na inanalım?' ifadelerini kullandı. Hangi BiP'te paylaş

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Terörle mücadele mesajı

PKK terörünün bir amaç değil araç olduğu ortadadır. PKK'yı silahsız bölücülükten ayrı olarak göremeyiz. Örgütlerin arkasında Türkiye üzerinde hesabı olanlar var. PKK, yıllar içinde bir projenin parçası haline getirildi.

AYM'nin HDP kararı

HDP asıl bir fail ve figürandır. HDP ve PKK'nın hiçbir farkı yoktur. AYM'nin HDP iddianamesini kabul etmesi adaletin tecellisi için ümit vericidir. Eğer hukuk varsa terörizmin siyasi ayağı hiçbir ad altında açılmamak üzere kapatılmalıdır. Yöneticileri hakkında hukukun gereği yapılmalıdır. HDP parti değil adalet terazisi bu rezalete onay veremez.

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HDP binasına saldırı

Provokasyon ve komplo olarak değerlendirilmelidir. Öyle bi gün seçilmiştir ki binada tek bir HDP'li yoktu. Saldırı günü HDP toplantısı iptal edilmiş. Bu katil gerçekte kimdir, HTS kayıtları çıkartıldı mı? Katilin Bozkurt işareti yapan fotoğrafı sanki bir yerlerde bekletiliyormuş gibi hemen servis edildi. Kılıçdaroğlu'na 'haydut devlet' dedirtenler bu işin neresindedir?

HDP il binasında öldürülen Deniz Poyraz milis işbirlikçisidir. PKK terör örgütüne yardım ve yataklık yapan bir teröristtir.

#CANLI Bahçeli: Kılıçdaroğlu ve sabıkalı dostlarını çok iyi biliriz. Sanatçı kisvesine bürünmüş bölücülere CHP'li belediyelerin imkanları peşkeş çekilmiş midir?https://t.co/DbkTQfW0TS — Yeni Şafak (@yenisafak) June 22, 2021

GÜNDEM MHP Genel Başkanı Bahçeli: Binada tek bir HDP'li yok

GÜNDEM Bahçeli'den AYM'nin HDP kararına ilk yorum: Ümit vericidir terörizmin siyasi ayağı kapatılmalıdır