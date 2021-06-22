Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'na gönderme: 'Birlikte iktidar olacağız' dediğin sabıkalı dostlarını iyi biliriz

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TBMM'de partisinin grup toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Bahçeli'nin konuşmasından satır başlıkları şöyle:
Cumhur İttifakı mesajı
Cumhur İttifakı'nın gayesi yeni sistemin kökleşmesini temin etmek, siyasetteki kutuplaşmaları törpülemektir. Demokrasinin güçlü temelleri için önemli adımlar atılmalıdır. Türkiye'nin bahtı açık, dayanışma ruhu sağlamdır.
CHP'nin Adana'daki çalıştayı
CHP'nin düzenlediği Belediye Başkanları Çalıştayı'nda konuşan Kılıçdaroğlu, yine baltayı taşa vurdu. Bu zatın ne sözü sözdür ne de yaptıkları ülke yararınadır. Nüfusun yüzde 54'ünün CHP'li belediyeler tarafından yönetildiğini vurgulamak potansiyel ayrımcılığın bir şeklidir. CHP'li belediyeler özerk değildir. Kılıçdaroğlu'nun ağzındaki bakla zehirlidir.
CHP ve Kılıçdaroğlu'na tepki
Bizim askıda ekmek kampanyamızı eleştirenler, askıda fatura uygulamasına geçtiler. CHP yönetiminin anlattığı gibi kötümser bir Türkiye tablosu kesinlikle söz konusu değildir. Sorun yok demiyoruz, CHP'nin anlattığı gibi tablo yok.
İktidara dostlarla değil milletle ulaşılır. Terörist Demirtaş Kılıçdaroğlu'nun dostu mudur? Karayılan Kılıçdaroğlu’nun dost meclisinde midir? Kılıçdaroğlu ve sabıkalı dostlarını çok iyi biliriz. Sanatçı kisvesine bürünmüş bölücülere CHP'li belediyelerin imkanları peşkeş çekilmiş midir?
Terörle mücadele mesajı
PKK terörünün bir amaç değil araç olduğu ortadadır. PKK'yı silahsız bölücülükten ayrı olarak göremeyiz. Örgütlerin arkasında Türkiye üzerinde hesabı olanlar var. PKK, yıllar içinde bir projenin parçası haline getirildi.
AYM'nin HDP kararı
HDP asıl bir fail ve figürandır. HDP ve PKK'nın hiçbir farkı yoktur. AYM'nin HDP iddianamesini kabul etmesi adaletin tecellisi için ümit vericidir. Eğer hukuk varsa terörizmin siyasi ayağı hiçbir ad altında açılmamak üzere kapatılmalıdır. Yöneticileri hakkında hukukun gereği yapılmalıdır. HDP parti değil adalet terazisi bu rezalete onay veremez.
HDP binasına saldırı
Provokasyon ve komplo olarak değerlendirilmelidir. Öyle bi gün seçilmiştir ki binada tek bir HDP'li yoktu. Saldırı günü HDP toplantısı iptal edilmiş. Bu katil gerçekte kimdir, HTS kayıtları çıkartıldı mı? Katilin Bozkurt işareti yapan fotoğrafı sanki bir yerlerde bekletiliyormuş gibi hemen servis edildi. Kılıçdaroğlu'na 'haydut devlet' dedirtenler bu işin neresindedir?
- HDP il binasında öldürülen Deniz Poyraz milis işbirlikçisidir. PKK terör örgütüne yardım ve yataklık yapan bir teröristtir.
#CANLI Bahçeli: Kılıçdaroğlu ve sabıkalı dostlarını çok iyi biliriz. Sanatçı kisvesine bürünmüş bölücülere CHP'li belediyelerin imkanları peşkeş çekilmiş midir?https://t.co/DbkTQfW0TS
#CANLI Bahçeli: Kılıçdaroğlu ve sabıkalı dostlarını çok iyi biliriz. Sanatçı kisvesine bürünmüş bölücülere CHP'li belediyelerin imkanları peşkeş çekilmiş midir?https://t.co/DbkTQfW0TS— Yeni Şafak (@yenisafak) June 22, 2021