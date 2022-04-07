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Gündem Bahçelievler Belediyesinden boşaltılan bina ile ilgili açıklama
İSTANBUL

Bahçelievler Belediyesi'nden boşaltılan bina ile ilgili açıklama

Bahçelievler Belediyesi, çökme riski nedeniyle boşaltılan binayla ilgili açıklama yaptı.


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Haber Merkezi DHA
Bahçelievler Belediyesinden boşaltılan bina ile ilgili açıklama
Boşaltılan bina

Bahçelievler Belediyesi'nden yapılan açıklamada, "Bahçelievler Hürriyet Mahallesi Rüya Sokak 27 numarada bulunan bir binanın yanındaki temel kazasından dolayı meydana gelen olası riskten dolayı iki gün önce tahliye edilen bina sakinlerine bugün geçici olarak değerli ve acil eşyalarını almalarına izin verildi. Bahçelievler Belediyesi tarafından bina ve otelde kriz masası oluşturuldu. Bina sakinleri otelde misafir edilmeye devam edilirken her türlü ihtiyaçları Bahçelievler Belediyesi tarafından karşılanıyor. Belediye tarafından bina sakinlerine ayrıca taşınma yardımı da yapılacak" denildi.

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